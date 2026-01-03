Amasya Kartpostal Gibi Beyaza Büründü

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Şehzadeler Şehri Amasya, kartpostallık görüntülere sahne oldu. Beyaz örtüyle kaplanan Harşena Dağı, Yalıboyu Evleri ve Yeşilırmak Nehri dronla görüntülendi; ziyaretçiler ortaya çıkan manzarayı hayranlıkla izledi.

Harşena Dağı ve Yalıboyu Evleri

Zirvesinde dev Türk bayrağının dalgalandığı Harşena Dağı ile Kral Kaya Mezarları ve Yeşilırmak kıyısında inci gibi sıralanan Yalıboyu Evleri, kar manzarasıyla kışın da görülmeye değer olduğunu gösterdi. Harşena Dağı Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunuyor ve surlarla çevrili yapısıyla Türkiye’nin en görkemli kalelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ziyaretçi Yorumları

Sevil Akyol Ordu’dan geldiğini belirterek "Amasya kartpostal gibi bir şehir. Çok etkilendik. Gezimizin sonunda kendimizi tarihi bir tablonun içinden çıkmış gibi hissettik" dedi.

Büşra Navruz, Sivas’tan geldiğini söyleyerek "Amasya’ya ikinci gelişim yine kış mevsiminde oldu. Çünkü kar manzarası en güzel Amasya’da görülüyor. Su, evler, dağlar çok güzel. Fotoğraf çekmeye doyamadık" diye konuştu.

Tarih ve Turizm

Açık hava müzesi görünümündeki Amasya’nın 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olduğunu hatırlatan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün, kışın da yerli ve yabancı turistleri ağırlayan şehre tarih ve doğa meraklılarını beklediklerini söyledi.

