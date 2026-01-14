Ankara'da Karla Uyanış: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma

Ankara'da Karla Uyanış

Kentin yüksek kesimlerinde gizli buzlanma uyarısı

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini hissettirdi. Başkentliler sabaha karla uyandı; sabaha karşı etkili olan yağış bazı bölgelerde yolları olumsuz etkiledi.

Çankaya'nın Dikmen Mahallesi ile Gölbaşı'nın Eymir Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki ara sokaklarda gizli buzlanma oluştu. Bu durum araçların yollarda güçlükle ilerlemesine neden oldu.

Yağışın günün ilerleyen saatlerinde de aynı noktalarda etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Başkent beyaz örtü altında