Ankara'da Kocatepe Camii Üzerinde Büyüleyici Gökkuşağı

Ankara semalarında yağmur sonrası gökkuşağı
Başkentte kısa süreli, büyüleyici manzara
Ankara’nın simgelerinden Kocatepe Camii semalarında, yağmurun hemen ardından ortaya çıkan gökkuşağı izleyenleri etkiledi.
Akşam saatlerinde beliren gökkuşağı, Kocatepe Camii’nin siluetiyle birleşerek ortaya masalsı ve fotoğrafik görüntüler çıkardı.
Yağış sonrası kısa süreliğine görülen bu doğa olayı, çevrede bulunan vatandaşların ilgisini ve beğenisini topladı.
