Ankara'da Kocatepe Camii Üzerinde Büyüleyici Gökkuşağı

Kocatepe Camii semalarında akşam yağışının ardından beliren gökkuşağı, caminin siluetiyle birlikte kısa süreli masalsı görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:45
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:45
Ankara semalarında yağmur sonrası gökkuşağı

Ankara semalarında yağmur sonrası gökkuşağı

Başkentte kısa süreli, büyüleyici manzara

Ankara’nın simgelerinden Kocatepe Camii semalarında, yağmurun hemen ardından ortaya çıkan gökkuşağı izleyenleri etkiledi.

Akşam saatlerinde beliren gökkuşağı, Kocatepe Camii’nin siluetiyle birleşerek ortaya masalsı ve fotoğrafik görüntüler çıkardı.

Yağış sonrası kısa süreliğine görülen bu doğa olayı, çevrede bulunan vatandaşların ilgisini ve beğenisini topladı.

ANKARA’NIN SİMGELERİNDEN OLAN KOCATEPE CAMİİ ETRAFINDA YAĞMUR SONRASI GÖKKUŞAĞI OLUŞTU.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

