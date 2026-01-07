Ankara'da Su İsyanı: Elmadağ'da Kesinti ve Çamur Rengi Su

Ankara'da Su Kesintileri Elmadağ'ı Vurdu

Ankara'daki su kesintileri hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Elmadağ ilçesinde sık sık yaşanan kesintiler vatandaşları isyan noktasına getirdi; günlerce akmayan suların geldiğinde ise çamur renginde aktığı bildirildi.

Vatandaşlar yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor. Mahalle sakinleri, suların belirli aralıklarla kesildiğini, saatler hatta günler sonra verildiğinde bulanık aktığını, evlerde filtrelerin tıkandığını ve içildikten sonra ishal vakalarının görüldüğünü belirtiyor. Durum defalarca Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elmadağ Belediyesi’ne bildirilmiş, ancak sorunun çözüme kavuşmadığı ifade ediliyor.

Çocuklar ishal oluyor

Osman Süsener: Ortalama bir haftadır su sıkıntısı yaşıyoruz. Gece gidiyor, sabah geliyor. Bazen sabahları geliyor, akşamları gidiyor. Geldiğinde ise bayağı bir çamur renginde akıyor. Çocuklar suları içtiğinde ishal oluyor. Çocuklarla hastanelik olduk. Belediye buna hiç çözüm bulamıyor. İhtiyaçlarımızı dağlardan gelen sularla gideriyoruz. İhtiyaçlarımızı mahalleden gideremiyoruz. Arabası olan dağlara gidip çeşmelerden su dolduruyor. Hastanelik olan sadece biz olduk. Bu duruma bir an önce bir çözüm üretmelerini bekliyoruz. Yani bu şekilde olmaz. Hastalık var, çoluk çocuk var. En yakın su kaynağı 4-5 kilometre uzaklıkta. Bidonlarla gidiyoruz, dolduruyoruz ve geliyoruz ama arabası olmayan yürüyerek gidiyor.

Barajdaki durum endişe yaratıyor

Öte yandan ilçenin su ihtiyacını karşılayan Kargalı Barajı'nın kurumaya yüz tuttuğu ve suyun renginin bulanıklaştığı görüldü. Yerel halk, sağlık ve yaşam koşullarını etkileyen sorunun acilen giderilmesini talep ediyor.

