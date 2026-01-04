DOLAR
Ankara'dan Beypazarı'na: Kirazyanı Yaylası'nda Kar Keyfi

Ankara'daki kar sonrası Başkentliler, Beypazarı'na 30 kilometre uzaklıktaki bin 650 rakımlı Karaşar Mahallesi Kirazyanı Yaylası'na akın etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 01:13
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 01:13
Başkentliler hafta sonunu karda değerlendirdi

Ankara’da etkisini gösteren kar yağışının ardından vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Beypazarı’na 30 kilometre uzaklıktaki bin 650 rakımlı Karaşar Mahallesindeki Kirazyanı Yaylası, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Ziyaretçiler, karla kaplı alana gelerek mangallarını yaktı, eğlenceli vakit geçirdi ve yanlarında getirdikleri kayaklarla karda kayarak karın tadını doyasıya yaşadı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

