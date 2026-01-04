Ankara'dan Beypazarı'na: Kirazyanı Yaylası'nda Kar Keyfi
Başkentliler hafta sonunu karda değerlendirdi
Ankara’da etkisini gösteren kar yağışının ardından vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Beypazarı’na 30 kilometre uzaklıktaki bin 650 rakımlı Karaşar Mahallesindeki Kirazyanı Yaylası, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.
Ziyaretçiler, karla kaplı alana gelerek mangallarını yaktı, eğlenceli vakit geçirdi ve yanlarında getirdikleri kayaklarla karda kayarak karın tadını doyasıya yaşadı.
