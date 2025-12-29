Safranbolu'da Kar Dalları Kırdı: Belediye Ekipleri Müdahale Etti

Safranbolu'da Kar Ağırlığı Ağaç Dalları Kırdı

Belediye ekipleri bölgeyi temizliyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kesintisiz devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karın ağırlığı nedeniyle birçok noktada ağaçların dalları kırıldı.

Başta Sadri Artunç Caddesi olmak üzere ilçenin farklı noktalarındaki kırılan dallar, bazı bölgelerde yaya ve araç trafiği için risk oluşturdu. Belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışmalara başlayarak kırılan dalları temizledi.

Öte yandan Barış Mahallesi'nde hasar gören bir direk telinin kopma noktasına geldiği görüldü.

