Ankara, Eskişehir, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale'de günden güne artacak! Dışarı adım atan uçuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarına devam ediyor! Sakın dışarı çıkmayın! Tüm detaylar haberimizde.

Ankara, Eskişehir, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale'de günden güne artacak! Dışarı adım atan uçuyor
Yayın Tarihi:

Bu illerde bu saatlerde dışarı çıkmayı aklınızdan bile geçirmeyin! Uzman isimler uyardı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ UYARDI

İç Anadolu bölgesinde geçtiğimiz günden itibaren devam eden etkili fırtınayla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten bölgedeki fırtınayla ilgili önemli uyarılar yaptı. 

fırtına artarak devam edecek

Fırtınanın artacağını ve etkisinin de giderek artacağını belirtti. Kerem Ökten Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir illeriyle ilgili şu paylaşımı yaptı; 'İç Anadolu bölgesinde fırtına kuvvetlenecek. Giderek gaza basacak.' 

Öne Çıkanlar
Susuzluğa En Çok Dayanabilen Hayvanlar Hangileri? Susuzluğa En Çok Dayanabilen Hayvanlar Hangileri?
Eylül Öztürk daha fazla dayanamadı! 'Evet doğru' diyerek kabul etti: Tüm mal varlığını açıkladı! Eylül Öztürk daha fazla dayanamadı! 'Evet doğru' diyerek kabul etti: Tüm mal varlığını açıkladı!
Altın almayan dizlerini dövecek! Son fırsat geldi çattı: Uzman isimden acil uyarı Altın almayan dizlerini dövecek! Son fırsat geldi çattı: Uzman isimden acil uyarı
Çok Okunanlar
Evi olana talih kuşu kondu! 5000 TL para iadesi kesinleşti:Tapusunu alan belediyeye koşuyor Evi olana talih kuşu kondu! 5000 TL para iadesi kesinleşti:Tapusunu alan belediyeye koşuyor Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız O ilde bu gece kar yağışı başlıyor! Sabah etraf bembeyaz olacak: Meteoroloji saat verdi O ilde bu gece kar yağışı başlıyor! Sabah etraf bembeyaz olacak: Meteoroloji saat verdi YHT biletlerine yüzde 50 indirim geldi! Sadece o kişiler yararlanabilecek: Bilet tarihleri açıklandı! YHT biletlerine yüzde 50 indirim geldi! Sadece o kişiler yararlanabilecek: Bilet tarihleri açıklandı! Çaydanlıklarınız eskisi gibi parlak değilse bunu deneyin! 30 saniyede yenisinden daha ışıl ışıl olacak Çaydanlıklarınız eskisi gibi parlak değilse bunu deneyin! 30 saniyede yenisinden daha ışıl ışıl olacak İzmir'deki o üniversite personel alımı yapacak! Yüksek maaşlı fırsat için son günler! İzmir'deki o üniversite personel alımı yapacak! Yüksek maaşlı fırsat için son günler!