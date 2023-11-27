Ankara, Eskişehir, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale'de günden güne artacak! Dışarı adım atan uçuyor

Bu illerde bu saatlerde dışarı çıkmayı aklınızdan bile geçirmeyin! Uzman isimler uyardı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ UYARDI

İç Anadolu bölgesinde geçtiğimiz günden itibaren devam eden etkili fırtınayla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten bölgedeki fırtınayla ilgili önemli uyarılar yaptı.





Fırtınanın artacağını ve etkisinin de giderek artacağını belirtti. Kerem Ökten Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir illeriyle ilgili şu paylaşımı yaptı; 'İç Anadolu bölgesinde fırtına kuvvetlenecek. Giderek gaza basacak.'