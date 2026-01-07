Anne Nilgün, oğlu Erdener'in %65 karaciğerini vererek hayata döndü

Adanalı Erdener, bilinci kapanan annesi Nilgün'e karaciğerinin yüzde 65'ini vererek 14,5 saatlik ameliyatla hayat bağışladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:11
Adana'da can kurtaran canlı donör nakli

Adanalı Erdener Çağlıyan, nakil bekleyen annesi Nilgün Çağlıyan'a tereddüt etmeden karaciğerinin yüzde 65'ini vererek onu yaşama döndürdü. Başarılı operasyonun ardından anne ve oğul kısa süreli tedavinin ardından birlikte taburcu edildi.

Nilgün Çağlıyan (61), kaşıntı, morarma ve halsizlik şikâyetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu kendisine karaciğer yetmezliği tanısı kondu; durumu kritik hale gelince yoğun bakıma alınarak bilinci kapandı.

Aile içi uyum çalışmaları sonucu, üçüncü çocuk olan Erdener Çağlıyan (41) annesine uygun donör bulundu. Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve ekibi tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen ameliyat, yaklaşık 14,5 saat sürdü ve nakil başarıyla tamamlandı.

Nilgün Çağlıyan yaşadıklarını anlatırken, "15 gün içerisinde tetkikler yapıldı ve sonunda ben yoğun bakıma alındım. O sırada bilincim kapandı. Yoğun bakım sürecindeyken oğlum karaciğerini bana vermiş. Ben ona hayat verdim, o da bana hayat verdi. Çok şükür onun sayesinde nefes alıyorum. Her şeyi uyandıktan sonra öğrendim. Ancak ben hep evlatlarımın beni yalnız bırakmayacağını biliyordum" dedi ve doktorlara teşekkür etti.

Erdener Çağlıyan ise, "Anneme en uyumlu karaciğerin benim olduğu tespit edildi. Hiç zaman kaybetmeden nakil yapılmasını istedim. Annem ile birlikte ameliyata girdik ve başarılı operasyonla yine birlikte çıktık. Cennet annelerimizin ayağı altındadır. Onların haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Biz sevdiklerimiz için ’canımızı bile veririz’ derken blöf yapmıyoruz. Yine lazım olsa yine veririm" ifadelerini kullandı.

