Mersin'de Dolu Seraları Çökertti, Bahçelere Zarar Verdi

Anamur ve Aydıncık'ta yerel dolu yağışı tarımı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'nin uyarısının ardından başlayan yağışlı hava, Mersin'in bazı ilçelerinde yerel olarak dolu şeklinde etkili oldu. Genel olarak yağmur olarak görülen yağış, özellikle Anamur ve Aydıncık ilçelerinin belirli bölgelerinde dolu yağışına dönüştü.

Çataloluk ile Gercebahşiş başta olmak üzere çevre mahallelerde düşen dolu, başta muz ve çilek bahçeleri olmak üzere tarım alanlarında zarar oluşturdu. Bazı seralar ise kısmen çöktü.

Üreticilerden Mehmet Şahin, sabaha karşı yağan dolu nedeniyle serasının kısmen çöktüğünü ve bahçesindeki ürünlerin zarar gördüğünü belirtti.

Öte yandan, bölgede hasar tespit çalışmasının yapılacağı öğrenildi.

