Mersin'de Dolu Seraları Çökertti, Bahçelere Zarar Verdi

Mersin'in Anamur ve Aydıncık ilçelerinde etkili dolu bazı seraları kısmen çökertti, muz ve çilek bahçelerinde zarar oluştu; hasar tespiti yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:43
Anamur ve Aydıncık'ta yerel dolu yağışı tarımı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'nin uyarısının ardından başlayan yağışlı hava, Mersin'in bazı ilçelerinde yerel olarak dolu şeklinde etkili oldu. Genel olarak yağmur olarak görülen yağış, özellikle Anamur ve Aydıncık ilçelerinin belirli bölgelerinde dolu yağışına dönüştü.

Çataloluk ile Gercebahşiş başta olmak üzere çevre mahallelerde düşen dolu, başta muz ve çilek bahçeleri olmak üzere tarım alanlarında zarar oluşturdu. Bazı seralar ise kısmen çöktü.

Üreticilerden Mehmet Şahin, sabaha karşı yağan dolu nedeniyle serasının kısmen çöktüğünü ve bahçesindeki ürünlerin zarar gördüğünü belirtti.

Öte yandan, bölgede hasar tespit çalışmasının yapılacağı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

