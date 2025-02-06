Antakya Medeniyetler Korosu, Depremin İkinci Yılında Duygusal Bir Konser Verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da Anma Konsesi Düzenledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Antakya Medeniyetler Korosu bu yıl Hatay'da düzenlediği konserle afette hayatını kaybedenlerini andı. 7 üyesini kaybeden koro, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ikinci yıldönümünde, Antakya'nın merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı.

Duygusal Anlar ve İlk Performans

Konserde, duygusal anlar yaşanırken koro üyeleri ve dinleyiciler gözyaşlarına engel olamadı. Koronun repertuarında yer alan 'Derdin Ne Hatay' adlı eser, ilk kez bu etkinlikte seslendirildi. Ayrıca, depremde yakınlarını kaybeden çocukların oluşturduğu koro ve çeşitli sanatçılar da performans sergiledi.

Koro şefi Yılmaz Özfırat, etkinlik sırasında kalabalıkla duygularını paylaştı ve 6 Şubat'ı asla unutmayacaklarını belirtti. Koro üyeleri arasında yer alan Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz gibi isimlerin yaşama veda ettiği unutulmadı.