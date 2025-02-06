DOLAR
35,88 0,01%
EURO
37,34 -0,02%
ALTIN
3.291,94 0,4%
BITCOIN
3.461.875,6 1,06%

Antakya Medeniyetler Korosu, Depremin İkinci Yılında Duygusal Bir Konser Verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Hatay'da, 'Derdin Ne Hatay' şarkısını ilk kez seslendirdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:05
Antakya Medeniyetler Korosu, Depremin İkinci Yılında Duygusal Bir Konser Verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da Anma Konsesi Düzenledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Antakya Medeniyetler Korosu bu yıl Hatay'da düzenlediği konserle afette hayatını kaybedenlerini andı. 7 üyesini kaybeden koro, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ikinci yıldönümünde, Antakya'nın merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı.

Duygusal Anlar ve İlk Performans

Konserde, duygusal anlar yaşanırken koro üyeleri ve dinleyiciler gözyaşlarına engel olamadı. Koronun repertuarında yer alan 'Derdin Ne Hatay' adlı eser, ilk kez bu etkinlikte seslendirildi. Ayrıca, depremde yakınlarını kaybeden çocukların oluşturduğu koro ve çeşitli sanatçılar da performans sergiledi.

Koro şefi Yılmaz Özfırat, etkinlik sırasında kalabalıkla duygularını paylaştı ve 6 Şubat'ı asla unutmayacaklarını belirtti. Koro üyeleri arasında yer alan Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz gibi isimlerin yaşama veda ettiği unutulmadı.

İLGİLİ HABERLER

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!
2
Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!
3
Antakya Medeniyetler Korosu, Depremin İkinci Yılında Duygusal Bir Konser Verdi
4
Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi
5
Kayseri'de Kar Tatili Coşkusu: Çocuklar Kızakla Kaydı
6
Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar
7
Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!