Antalya Büyükşehir Sokak Hayvanları Bakımevi 2025'te Binlerce Can Dostuna Yuva Sağladı

Antalya Büyükşehir'in Kirişçiler'deki bakımevi 2025'te sahiplendirme, kısırlaştırma ve tedavi çalışmalarıyla binlerce sokak hayvanının yaşam koşullarını iyileştirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:14
Antalya Büyükşehir Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi 2025 Faaliyet Raporu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2025 yılı boyunca sahiplendirme, kısırlaştırma ve tedavi hizmetleriyle sahipsiz can dostların yaşam koşullarını iyileştirmek için kesintisiz çalıştı.

Merkezin çalışmaları ve konum

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, Kirişçiler Mahallesinde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yıl boyunca yürüttüğü yoğun çabalarla sahipsiz hayvanların bakımını ve rehabilitasyonunu sürdürdü.

Binlerce hayvana tedavi ve rehabilitasyon

Bakımevinde gerçekleştirilen sağlık hizmetleri kapsamında veteriner hekimler gözetiminde birçok hayvan tedavi edildi ve rehabilite edildi. Yapılan müdahaleler arasında cerrahi operasyonlar da yer aldı; bu çalışmalar hayvanların yaşam kalitesini artırmayı hedefledi.

Yeni yuvalara kavuşan can dostlar

2025 yılında sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren merkezin çalışmaları sonucunda 578 köpek ve 146 kedi yeni, kalıcı yuvalara kavuştu. Bu sayede barınaktaki kapasite etkin kullanılarak bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin sürdürülebilirliği sağlandı.

Kısırlaştırma ile kalıcı çözüm hedefi

Sokak hayvanlarıyla ilgili kalıcı ve sürdürülebilir çözümün temel adımlarından biri olarak planlı kısırlaştırma çalışmaları yıl boyunca devam etti. Bakımevinde bin 329 köpek ve 2 bin 450 kedi kısırlaştırılarak toplam 3 bin 779 sahipsiz hayvanın kısırlaştırma işlemi tamamlandı.

Tedavi ve cerrahi müdahaleler

Tedavi hizmetleri kapsamında veteriner hekimlerin yürüttüğü operasyonlarla 85 köpek ve 193 kediye cerrahi müdahale uygulandı; toplam 278 hayvanın tedavi süreci operasyonlarla desteklendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirerek rehabilitasyon süreçlerini titizlikle sürdürdü.

Merkezin 2025 performansı, sahipsiz hayvanlara yönelik kapsamlı yaklaşımın ve toplum temelli çözümlerin önemini bir kez daha gösterdi. Sahiplendirme, kısırlaştırma ve tedavi çalışmalarının bir arada yürütülmesi, hem hayvan refahını yükseltiyor hem de kontrolsüz çoğalmanın önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

