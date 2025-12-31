Antalya'da 2025'te 3 milyon 112 çağrısı: %54'ü asılsız

Antalya'da 2025'te 112 Çağrıları: Yüzde 54'ü Asılsız

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılında gelen yaklaşık 3 milyon çağrının yüzde 54'ünün asılsız olduğu bildirildi. Polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, itfaiye, orman ve AFAD birimlerinin koordinasyonuyla 7 gün 24 saat hizmet veren merkezde çalışan sayısı 350 olarak kaydedildi.

Çağrı merkezi verileri ve uyarılar

Merkez müdürü Mehmet Koçak, 2025 çağrı istatistiklerine işaret ederek, gelen çağrılar arasında pek çok ilginç başvurunun bulunduğunu söyledi. Koçak, "Telefonun çalışıp çalışmadığını test etmek için arayanlar oluyor. Telefonun PIN kodunu unuttum diyenler, evin içinde kaybolan telefonu bulmamızı isteyenler, ‘Arabam uydudan kapatılmış açar mısınız?’ ya da ‘Eşim telefonumu açmıyor siz ulaşabilir misiniz?’ gibi çağrılar alıyoruz" diyerek bu tür aramaların acil çağrılara erişimi geciktirdiğine dikkat çekti.

İlginç ve komik ihbarlar

112 çağrıları arasında görevli personeli hem şaşırtan hem de güldüren başvurular yer aldı. Çağrı merkezi görevlisi Ferhat Akgül yaşadıklarını aktardı: "Bir vatandaş iş yerinde fare gördüğünü, sonra farenin insana dönüştüğünü söyledi. Ne yapması gerektiğini sordu, emniyete yönlendirdik." Akgül ayrıca trafikte yaşanan bazı sıra dışı taleplere de değinerek, "Bir başka vatandaş ise yoğun trafikte karşıya geçemediğini söyleyerek, ‘Kim üst geçide kadar yürüyecek, trafiği durdurun.'" örneğini paylaştı.

Engelsiz 112 ve SMS ile erişim

Koçak, vatandaşların SMS yoluyla da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşabildiğini belirterek, "Açık adres ve acil durumun niteliği yazıldığı sürece gelen mesajları ihbar kabul ediyor ve ilgili birimlere yönlendiriyoruz" dedi. Ayrıca Antalya'da başlatılan ve daha sonra tüm Türkiye'ye yayılan Engelsiz 112 Projesi sayesinde konuşma ve duyma engelli vatandaşların uygulama üzerinden görüntülü görüşmeyle acil çağrı hizmetinden faydalanabildiği vurgulandı.

Eğitim çalışmaları ve yaptırımlar

Asılsız çağrıların büyük bölümünün çocuklar tarafından yapıldığına dikkat çeken Koçak, Antalya Valisi Hulusi Şahin öncülüğünde 2025 yılında yaklaşık 100 bin öğrenciye eğitim verildiğini belirtti: "Bu konuda eğitimin çocuklardan başlaması gerektiğini düşünüyoruz." Ayrıca 2025 yılında asılsız ihbarlarda bulunan 63 kişiye toplam 167 bin lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Uyarı ve çağrı

Görevli Hatice Babadağ ise vatandaşların zaman zaman yeni yıl tebriki için dahi 112'yi aradığını aktararak, "İyi niyetli olduklarını anlıyoruz ancak burası sadece acil durumlar için aranmalı" uyarısında bulundu. Babadağ, bazı kişilerin evde açamadıkları kavanoz gibi konular için yardım talep ettiğini belirterek, bu tür çağrıların hayati öneme sahip ihbarların gecikmesine yol açabileceğini vurguladı.

Merkez yetkilileri, acil hattın etkinliğini korumak için vatandaşların bilinçli davranmasının hayati önem taşıdığını yineliyor.

