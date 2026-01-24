Tarihi Kapalı Çarşı’nın Restorasyonu Tamamlanıyor — Başkan Görgel

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:27
Kahramanmaraş’ın yaklaşık 6 asırlık geçmişe sahip Tarihi Kapalı Çarşısındaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek çarşının aslına ve ruhuna uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını açıkladı.

Asrın felaketinin ardından başlatılan kapsamlı ihya sürecinde Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yaklaşık 600 milyon TLlik yatırım hayata geçiriliyor. Proje kapsamında 140 iş yerinin restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı; güçlendirme, cephe iyileştirme, altyapı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları eş zamanlı yürütüldü.

Uzman ekiplerce yürütülen restorasyonla hem güvenli hem estetik bir çarşı alanı oluşturulması hedefleniyor. Şubat ayı içinde çalışmaların tamamlanarak çarşının yeniden esnaf ve vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

"Şehrimizin Hafızasını Yeniden Canlandırıyoruz"

"Tarihi Kapalı Çarşı, Kahramanmaraş’ımızın sadece ticaret merkezi değil, aynı zamanda hafızası. Asrın felaketinde ağır hasar alan bu kıymetli mirasımızı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla iş birliği içerisinde, aslına ve ruhuna uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yaklaşık 600 milyon TL’lik büyük bir yatırımla 140 iş yerimizin restorasyonunu tamamlamak üzereyiz. Hedefimiz, Şubat aynında projeyi tamamlayarak çarşımızı yeniden esnafımızla ve hemşehrilerimizle buluşturmak. Tarihi Kapalı Çarşı’mız yeniden canlandığında, şehrimizin ticari hayatına güç katacak, aynı zamanda kültürel ve turistik açıdan da önemli bir merkez haline gelecek. Tarihi çarşımızın şehrimize yeniden kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, milletvekillerimize, restorasyon çalışmalarında gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz"

