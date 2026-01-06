Arnavutköy'de SEKAP Lansmanı: Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Tanıtıldı

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:21
Arnavutköy Belediyesi tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEKAP), Nuri Pakdil Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle kamuoyuna sunuldu. Programa Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

Geri dönüşüm sergisi ve lansman etkinlikleri

Lansman öncesinde katılımcılar, geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Etkinlikte Arnavutköy'ün çevresel sorumluluk bilinciyle şekillendirdiği vizyon ve iklimle uyumlu şehircilik hedefleri paylaşıldı.

SEKAP'ın kapsamı ve öncelikleri

Tanıtımda planın, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarından sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarına; iklim dostu ulaşım çözümlerinden yeşil alan artışına kadar geniş bir alanı kapsadığı vurgulandı. Planın teknik bir dokümandan öte, insanı merkeze alan ve doğayla uyumlu bir kalkınma anlayışının yansıması olduğu belirtildi.

Yetkililerin açıklamaları

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu planı sadece hazırlamak için değil, geleceğimize, çocuklarımıza ve yaşanabilir bir Arnavutköy’e dair güçlü bir iradeyi ortaya koymak için toplandık. İklim değişikliği artık sağlığımızı, ekonomimizi ve kentlerimizi doğrudan etkiliyor. Bu anlayışla hazırladığımız Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, Arnavutköy’ün çevresel sorumluluk bilinciyle attığı stratejik ve kararlı bir adımdır. Ancak bu plan yalnızca teknik bir belge değildir; insanı merkeze alan, doğayla uyumlu kalkınma anlayışımızın da bir yansımasıdır. Enerji verimli belediye binaları, yenilenebilir enerji projeleri, sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamaları, iklim dostu ulaşım çözümleri ve yeşil alanların artırılması gibi pek çok başlığı bu plan kapsamında ele aldık. İklimle mücadele tek bir kurumun başarabileceği bir süreç değildir. Bu nedenle SEKAP, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlarımızın ortak sorumluluğuyla hayata geçirilecektir."

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da çevresel sorumluluğun insanlığa emanet edilmiş bir görev olduğunu vurguladı. Programda ayrıca "Dünyanın geleceği insanlığın sorumluluğudur" başlığı altında Herrsanlıoğlu şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Dünya, Cenâb-ı Hakk’ın koymuş olduğu kurallar bütünüyle insanlığa emanet edilmiştir. Çünkü insana akıl verilmiştir. Aklını kullanarak dünyanın sürekliliğini sağlamak zorunda olan varlık insandır. Biz dünyayı tüketmekle değil, dünyanın devamını sağlamakla yükümlüyüz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, imzaladığı uluslararası antlaşmalarla önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Bu sorumlulukların en temel başlıklarından biri enerjidir. Yenilenebilir enerjiye yönelmek artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. 2002 yılında Türkiye’nin kurulu gücü yaklaşık 32 bin megawatt iken bugün ise bu rakam 121 bin megawatt seviyelerine ulaşmıştır. O yıllarda güneş ve rüzgâr enerjisi neredeyse yoktu. Bugün ise Türkiye bu alanlarda çok daha güçlü bir noktadadır. Bu dönüşüm sadece bir enerji politikası değil, geleceğe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir."

Katılımcı bilgilendirmeleri ve gelecek projeler

Program boyunca öğrenciler ve diğer katılımcılar, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir şehircilik ve çevre dostu uygulamalar hakkında bilgilendirildi. Ardından Arnavutköy'de hayata geçirilmesi planlanan çevreci projeler ve enerji verimliliğine yönelik çalışmalar detaylarıyla paylaşıldı. SEKAP, yerel paydaşların katılımıyla uygulanacak adımları ve hedefleriyle Arnavutköy'ün sürdürülebilir geleceğine zemin hazırlamayı amaçlıyor.

