Antalya'da Fırtına Halısahanın Çatısını Çöktürdü — Hasar Görüntüleri

Antalya’da fırtına halısahadaki hasar böyle görüntülendi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından saatteki hızının zaman zaman 80 kilometreyi bulacağı açıklanan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, Antalya’nın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde ağaçlar yola devrildi. Sağanak yağış sırasında Sarısu, Gökdere, Karaçay, Hisarçardır Mahallelerinde bazı dereler taştı; taşan dereler nedeniyle sokakları su basarken su seviyesi bazı noktalarda 50 santimetreyi buldu.

Kepez'de halısaha çatısı çöktü

Kepez bölgesinde, Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir halı sahanın çatısı, maç oynandığı sırada kuvvetli rüzgara dayanamayarak çöktü. Futbolcuların oyuna başlamaya hazırlandığı anlarda yaşanan olayda kimse yaralanmadı.

Çatının çökme anı ve oyuncuların tedirginliği görüntülere yansıdı. Oyuncular, çatıdan gelen gürültüler üzerine sahadan koşarak kaçarken, o anlar bir oyuncunun aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı. Halısahadaki hasarın gündüz vakti kaydedilen görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

Fırtınada çöken halısahadaki hasar böyle görüntülendi