Antalya'da Fırtına Halısahanın Çatısını Çöktürdü — Hasar Görüntüleri

Antalya’da dün akşam etkili fırtına birçok noktada hasar yarattı; Kepez Gündoğdu’daki halısahanın çatısı maç öncesi çöktü, olayda can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:39
Antalya'da Fırtına Halısahanın Çatısını Çöktürdü — Hasar Görüntüleri

Antalya’da fırtına halısahadaki hasar böyle görüntülendi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından saatteki hızının zaman zaman 80 kilometreyi bulacağı açıklanan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, Antalya’nın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde ağaçlar yola devrildi. Sağanak yağış sırasında Sarısu, Gökdere, Karaçay, Hisarçardır Mahallelerinde bazı dereler taştı; taşan dereler nedeniyle sokakları su basarken su seviyesi bazı noktalarda 50 santimetreyi buldu.

Kepez'de halısaha çatısı çöktü

Kepez bölgesinde, Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir halı sahanın çatısı, maç oynandığı sırada kuvvetli rüzgara dayanamayarak çöktü. Futbolcuların oyuna başlamaya hazırlandığı anlarda yaşanan olayda kimse yaralanmadı.

Çatının çökme anı ve oyuncuların tedirginliği görüntülere yansıdı. Oyuncular, çatıdan gelen gürültüler üzerine sahadan koşarak kaçarken, o anlar bir oyuncunun aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı. Halısahadaki hasarın gündüz vakti kaydedilen görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

Fırtınada çöken halısahadaki hasar böyle görüntülendi

Fırtınada çöken halısahadaki hasar böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Annesiz Kalan Kuzu 'Umut' Yüksekova'da Ailenin Maskotu
2
Bolu’da Devlet Korumasındaki Çocuklara Berber ve Polisten Manevi Dokunuş
3
Büyük Menderes Nehri'ne Yağışla Can Suyu
4
Bolu'da Yıkımda Bayrak Hassasiyeti: Zabıta Kepçeye Çıkarak Türk Bayrağını Kurtardı
5
DİSİDER Başkanı Akbaş, Diyarbakır’daki EYP’li saldırıyı kınadı
6
Sakarya'da Ocak'ta 15°C: Kış Ortasında Sonbahar Havası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları