Antalya'da Gece Boyunca Süren Sağanak Öğleye Doğru Sona Erdi

Meteoroloji uyarısı sonrası Antalya’da gece başlayan sağanak sabaha kadar sürdü; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Yağış öğleye doğru etkisini yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:07
Antalya'da gece başlayan sağanak etkisini kaybetti

Meteoroloji uyarısı sonrası kent merkezinde yoğun yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya kent merkezinde, gece saatlerinde başlayan yağış sabaha kadar sürdü.

Gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle kentin ana arterlerinde yollar adeta göle döndü, rögarlar taştı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Gece sokağa çıkan bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına sığındı.

Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış, ilerleyen saatlerde etkisini yitirdi; yollarda biriken sular çekildi ve yağmur öğle saatlerine doğru azaldı.

Yağış sonrası oluşan dev dalgalar Konyaaltı Sahilini beyaza bürüdü. Bazı vatandaşların sahilde fotoğraf çekindiği, bazılarının ise spor yaptığı gözlendi.

Yağışın 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi.

