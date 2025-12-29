Haliliye Belediyesi'nden Şanlıurfa'da Karla Mücadele ve Sıcak Çorba İkramı

Haliliye Belediyesi'nden karla mücadele ve vatandaşlara sıcak ikram

Şanlıurfa genelinde yoğun kar çalışmaları

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışma ve desteklerle vatandaşların yanında oldu.

Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek yolların açık kalmasını sağladı. Ekipler, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı kesintisiz çalışma yürüttü.

Sosyal destek: Sıcak yemek ve çorba ikramı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ise zorlu hava koşullarında ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Belediyeye ait aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, ihtiyaç sahibi bin 17 hanede yaşayan 4 bin 749 vatandaşa ulaştırıldı. Ayrıca ilçe merkezinin çeşitli noktalarında vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.

Haliliye Belediyesi, kar yağışının etkisini sürdürdüğü süre boyunca hem sahadaki çalışmalarına hem de sosyal destek hizmetlerine devam edeceğini bildirdi.

