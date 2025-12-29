DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Haliliye Belediyesi'nden Şanlıurfa'da Karla Mücadele ve Sıcak Çorba İkramı

Haliliye Belediyesi, kar yağışıyla mücadelede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken ihtiyaç sahibi bin 17 hanede yaşayan 4 bin 749 vatandaşa sıcak yemek ve çorba ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:50
Haliliye Belediyesi'nden Şanlıurfa'da Karla Mücadele ve Sıcak Çorba İkramı

Haliliye Belediyesi'nden karla mücadele ve vatandaşlara sıcak ikram

Şanlıurfa genelinde yoğun kar çalışmaları

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışma ve desteklerle vatandaşların yanında oldu.

Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek yolların açık kalmasını sağladı. Ekipler, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı kesintisiz çalışma yürüttü.

Sosyal destek: Sıcak yemek ve çorba ikramı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ise zorlu hava koşullarında ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Belediyeye ait aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, ihtiyaç sahibi bin 17 hanede yaşayan 4 bin 749 vatandaşa ulaştırıldı. Ayrıca ilçe merkezinin çeşitli noktalarında vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.

Haliliye Belediyesi, kar yağışının etkisini sürdürdüğü süre boyunca hem sahadaki çalışmalarına hem de sosyal destek hizmetlerine devam edeceğini bildirdi.

KARLI HAVADA SICAK ÇORBA İKRAMI

KARLI HAVADA SICAK ÇORBA İKRAMI

KARLI HAVADA SICAK ÇORBA İKRAMI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmangazi Belediyesi Şiir Atölyesi: 3 Haftada Yeni Şairler Yetişiyor
2
17 Yaşındaki Semih Duysak Alaplı'da Toprağa Verildi
3
ETÜ'lü 'DELiLER' Takımı BEiNG-WISE CTF'de Birinci Oldu
4
Sakarya'da Karla Mücadele: 35 Grup Yolundan 31'i Ulaşıma Açıldı
5
Gaziantep Büyükşehir'den Kar ve Don Riskine Karşı Önlemler
6
ETÜ'ye TU11 BAP'tan İki Destek: Yapay Zekâ ve Dopamin Sensörü Projeleri
7
Mazıdağı'nda Köylüler Traktör Aparatlarıyla Karı Temizledi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı