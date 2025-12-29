Samsun'da Köpekten Örnek Davranış: Polis Şeridini İhlal Etmedi

Güvenlik şeridine saygı gösteren meydan müdavimi

Samsun'un Cumhuriyet Meydanı'nda görevli polis ekiplerinin güvenlik amacıyla çektiği güvenlik şeridi çevresinde dikkat çekici bir görüntü oluştu.

Polis aracının etrafının şerit ve dubalarla kapatıldığı alanda meydanın müdavimi olduğu öğrenilen siyah-beyaz köpek, şeridin dışında kalarak yere uzandı. Köpeğin bu davranışı, beklemeyi, saygıyı ve sınırları bilmeyi hatırlattı.

Daha önce sık sık polislerin yanına kadar geldiği ve ekipler tarafından sevildiği bilinen köpek, bu kez şeridin çekildiğini fark ederek güvenlik alanına girmedi. Araç ve görevlilere yakın bir noktada, ancak güvenlik sınırını ihlal etmeden beklemesi dikkat çekti.

Vatandaşlar tarafından çekilen fotoğrafta köpeğin şeridin hemen dışında sakin bir şekilde beklediği görülürken, görüntü sosyal medyada kurallara uyum örneği olarak paylaşıldı ve ilgi gördü.

