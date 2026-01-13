Antalya’da Kar Tatilinde Öğrenciler Tişörtle Denize Girdi — Konyaaltı’nda İlginç Görüntü

Antalya’da Kar Tatilinde Öğrenciler Tişörtle Denize Girdi

Konyaaltı Sahili'nde soğuğa aldırmayan iki öğrenci sahili renklendirdi

2026’nın ilk ayında ülke genelinde etkili olan şiddetli soğuk hava dalgası nedeniyle birçok kentte eğitime ara verilirken, Antalya’dan farklı görüntüler geldi.

Kentte hava sıcaklığı 9 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklık 3 dereceye kadar düştü. Buna karşın deniz suyu sıcaklığı 18 derece olarak kaydedildi.

Sert rüzgar ve soğuğa rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenler kıyıda yürüyüş yapıp balık tutarken, bazıları falezlerden denizi izleyip temiz havanın tadını çıkardı.

Sahilde en çok dikkat çeken anlar ise iki ilköğretim çağındaki öğrenci tarafından yaşandı. Okuldan çıkan öğrenciler, çantalarını kıyıya bırakıp tişörtleriyle falezlerin üzerinden kendilerini Akdeniz'in serin sularına attı. Dakikalarca yüzüp, suda oynayan çocuklar sahildekileri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Türkiye’nin birçok kentinde kar tatili verildiği bir günde, denize girecek kadar cesur davranan bu iki çocuğun görüntüsü Antalya’da yaşamanın ayrıcalığını bir kez daha hatırlattı.

