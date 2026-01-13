Antalya’da Kar Tatilinde Öğrenciler Tişörtle Denize Girdi — Konyaaltı’nda İlginç Görüntü

Türkiye kar tatili verirken Antalya’da iki ilköğretim çağındaki öğrenci tişörtleriyle Konyaaltı Sahili’nden denize girerek dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:38
Antalya’da Kar Tatilinde Öğrenciler Tişörtle Denize Girdi — Konyaaltı’nda İlginç Görüntü

Antalya’da Kar Tatilinde Öğrenciler Tişörtle Denize Girdi

Konyaaltı Sahili'nde soğuğa aldırmayan iki öğrenci sahili renklendirdi

2026’nın ilk ayında ülke genelinde etkili olan şiddetli soğuk hava dalgası nedeniyle birçok kentte eğitime ara verilirken, Antalya’dan farklı görüntüler geldi.

Kentte hava sıcaklığı 9 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklık 3 dereceye kadar düştü. Buna karşın deniz suyu sıcaklığı 18 derece olarak kaydedildi.

Sert rüzgar ve soğuğa rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenler kıyıda yürüyüş yapıp balık tutarken, bazıları falezlerden denizi izleyip temiz havanın tadını çıkardı.

Sahilde en çok dikkat çeken anlar ise iki ilköğretim çağındaki öğrenci tarafından yaşandı. Okuldan çıkan öğrenciler, çantalarını kıyıya bırakıp tişörtleriyle falezlerin üzerinden kendilerini Akdeniz'in serin sularına attı. Dakikalarca yüzüp, suda oynayan çocuklar sahildekileri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Türkiye’nin birçok kentinde kar tatili verildiği bir günde, denize girecek kadar cesur davranan bu iki çocuğun görüntüsü Antalya’da yaşamanın ayrıcalığını bir kez daha hatırlattı.

Türkiye kar tatilindeyken Antalya’da öğrenciler deniz keyfi yaptı

Türkiye kar tatilindeyken Antalya’da öğrenciler deniz keyfi yaptı

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji'nden Gazeteciler Günü Sergisi
2
Aydın'da Geleneksel Ev Ekmeği: Nurgüzel Yılmaz'ın Başarı Hikayesi
3
Munzur Dağları'nda Şamualar Karla Kaplı Zirvelerde Görüntülendi
4
Nilüfer Belediyesi'nden Yarıyıl Hediyesi: Çocuklara Atölye, Oyun ve Sinema Etkinlikleri
5
Beylikova Barajı'nda Kış Su Depolama Çalışmaları: Hedef 15 Milyon m³
6
Ereğli’de kurt sürüsü şehir merkezine yakın görüldü
7
Bilecik’te Başkan Subaşı Evlere Sıcak Yemek Dağıttı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları