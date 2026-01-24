Antalya'da Sağanak: AFAD Botlarla Mahsur Kalanları Kurtardı

Sarı kodlu uyarı sonrası Antalya'da gece boyu süren sağanak yolları göle çevirdi; AFAD ve itfaiye ekipleri botlarla mahsur kalanları kurtardı. Yağış 25 Ocak öğleye kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:39
Antalya'da Sağanak: AFAD Botlarla Mahsur Kalanları Kurtardı

Antalya'da Sağanak: AFAD Botlarla Mahsur Kalanları Kurtardı

Sarı kod uyarısının ardından gece boyu süren yağış kent yaşamını felç etti

Sarı kod ile uyarılan Antalya’da dün gece başlayan ve birçok bölgede etkili olan şiddetli yağış, sabah saatlerine kadar sürdü. Sağanak nedeniyle kent merkezinde ana arterler adeta göle döndü, rögarlar taştı.

Yoğun yağış sırasında yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ile ev ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde çok sayıda araç su dolu yollarda kaldı.

Mahsur kalanların yardımına AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, vatandaşları bulunduğu yerlerden bot yardımıyla kurtarıp güvenli bölgelere ulaştırdı. Ekipler gece boyunca birçok noktada mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısına işaret edilen çalışmada, yağışların 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

SARI KOD İLE UYARILAN ANTALYA'DA DÜN GECE BAŞLAYAN E BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ...

SARI KOD İLE UYARILAN ANTALYA'DA DÜN GECE BAŞLAYAN E BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ. YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR ADETA GÖLE DÖNERKEN ARAÇ VE EVLERİNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN BOTLA KURTARILDI.

SARI KOD İLE UYARILAN ANTALYA'DA DÜN GECE BAŞLAYAN E BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı
2
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
3
Edirne Esetçe'de Aşılama Sırasında Yeni Doğan Kuzu Sevinci
4
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
5
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç
6
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım
7
Elazığlı Ahmet Emre İlitaş'in Azmi: Takdir Belgeli Öğrenci Biyonik Uzuv ve Nakil Umudu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları