Antalya'da Sağanak: AFAD Botlarla Mahsur Kalanları Kurtardı

Sarı kod uyarısının ardından gece boyu süren yağış kent yaşamını felç etti

Sarı kod ile uyarılan Antalya’da dün gece başlayan ve birçok bölgede etkili olan şiddetli yağış, sabah saatlerine kadar sürdü. Sağanak nedeniyle kent merkezinde ana arterler adeta göle döndü, rögarlar taştı.

Yoğun yağış sırasında yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ile ev ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde çok sayıda araç su dolu yollarda kaldı.

Mahsur kalanların yardımına AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, vatandaşları bulunduğu yerlerden bot yardımıyla kurtarıp güvenli bölgelere ulaştırdı. Ekipler gece boyunca birçok noktada mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısına işaret edilen çalışmada, yağışların 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

