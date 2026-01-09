Hozat'ta Uzman Çavuş Yunus Can'a Başarı Belgesi

Uzman Çavuş Yunus Can, görev yaptığı karakolda gösterdiği sorumluluk ve duyarlılık nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Görev geçmişi ve takdir

Tunceli’nin Hozat ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Yunus Can, daha önce Zap, Hakurk ve Metina gibi zorlu bölgelerde sözleşmeli er olarak görev yaptı. Şu anda Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Uzman Çavuş rütbesiyle Hozat ilçesine bağlı Dalören Karakolunda görevine devam ediyor.

Can'ın, görev yaptığı karakoldaki nöbet kulelerinden birinin ihtiyaçlarını kendi tazminatıyla karşılaması, görev bilincinin somut bir örneği olarak değerlendirildi ve bu tutumu nedeniyle takdir topladı.

Bu davranışın ardından Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Özden tarafından Uzman Çavuş Yunus Can'a başarı belgesi verildi.

Kaymakamın açıklaması

Yasin Gürkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Devletimiz güçlü, her türlü imkanımız var. En iyi şartları sağlamaya çalışıyoruz. Ama bunun yanında bir kardeşimizin, bir uzman çavuşumuzun bu şekilde düşünerek kendi cebinden, maaşından, kazanmış olduğu tazminattan böyle bir hayır işleyerek gelecek nesillere bırakması bizim çok hoşumuza gitti ve kendisini İlçe Jandarma Komutanımız ile beraber başarı belgesiyle taltif etmek istedik. Onure etmek istedik. Jandarma Teşkilatı adına, Türk Milleti adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsun, var olsunlar".

Yetkililer, Can'ın örnek davranışının diğer personel için de teşvik edici olduğunu belirtti.

