Osmangazi'de Karla Mücadele Hızlandı: Ulaşım Aksamadı

Belediye ekipleri şehir merkezi ve kırsal mahallelerde eş zamanlı müdahale etti

Osmangazi Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte kent genelinde ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Amaç, güvenli ulaşımı sağlamak ve günlük yaşamın aksamamasını temin etmek.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinde İvazpaşa ve Mollafenari mahallelerinde ana ve ara yollarda kar küreme ile tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek yolları güvenli hale getirdi. Aynı zamanda kırsal mahallelerde de eş zamanlı müdahaleler yapıldı.

Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalarda Kirazlı, Süleymaniye, Tuzaklı ve Yiğitali mahallelerinde buzlanmanın önüne geçildi. Çalışmalar iş makineleri ve tuzlama araçları ile desteklenerek, özellikle ulaşımın yoğun olduğu güzergahlara öncelik verildi.

Acil durumlara karşı hazır bekleyen ekipler, kar yağışının etkisini sürdürdüğü saatlerde sahadaki müdahalelerine aralıksız devam ediyor ve yolların güvenli tutulması için gerekli tüm tedbirler alınıyor.

