Bilecik’te Başkan Subaşı evlere sıcak yemek dağıttı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, aşevinde hazırlanan yüzlerce kişilik sıcak yemekten ikramlar yaparak ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yerinde sohbet ve talep dinleme

Ziyaretlerinde vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Subaşı, yemeklerin lezzetini sordu ve diğer isteklerini not aldı. Subaşı, Bilecik Belediyesi’nin her zaman başta yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri olmak üzere herkesin yanında olduğunu vurgulayarak sosyal belediyecilik uygulamalarının sürdürüleceğini belirtti.

Sıcak yemek dağıtımı

Belediyenin ilgili birimi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan sıcak yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine teslim ediliyor. Başkan Subaşı bu kez ekiplerin görevini üstlenerek bizzat teslimatta bulunduğunu ve vatandaşlardan güzel dualar aldıklarını söyledi. ‘’Arkadaşlarımız günlük çalışmaları kapsamında hazırlanan sıcak yemekleri adreslerindeki vatandaşlarımıza teslim ediyor. Bu kez bizler bu görevi üstlendik ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sohbet etmek, güzel dualarını almak istedik. Ayrıca bizlerden isteklerinin olup olmadığını kendilerinden dinledik’’ ifadelerini kullandı.

Öğrencilere yönelik Beslenme Çantası devam ediyor

Başkan Subaşı, belediyenin daha önce başlattığı ve devam eden Beslenme Çantası projesine de dikkat çekti. Proje kapsamında hazırlanan kahvaltılık içeren çantaların her gün öğrencilerin evlerine teslim edildiğini belirterek, ‘’Bu projemiz kapsamında da 100’e yakın öğrencimize hazırlanan beslenme çantalarını da arkadaşlarımız her gün evlerine teslim ediyor. Özellikle kış mevsiminde vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak, onların yanında olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor’’ dedi.

Bilecik Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdürerek ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerini genişletmeye devam ediyor.

