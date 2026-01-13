Bilecik’te Başkan Subaşı Evlere Sıcak Yemek Dağıttı

Başkan Melek Mızrak Subaşı, aşevinde hazırlanan yüzlerce kişilik sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edip vatandaşlarla sohbet etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:57
Bilecik’te Başkan Subaşı Evlere Sıcak Yemek Dağıttı

Bilecik’te Başkan Subaşı evlere sıcak yemek dağıttı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, aşevinde hazırlanan yüzlerce kişilik sıcak yemekten ikramlar yaparak ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yerinde sohbet ve talep dinleme

Ziyaretlerinde vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Subaşı, yemeklerin lezzetini sordu ve diğer isteklerini not aldı. Subaşı, Bilecik Belediyesi’nin her zaman başta yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri olmak üzere herkesin yanında olduğunu vurgulayarak sosyal belediyecilik uygulamalarının sürdürüleceğini belirtti.

Sıcak yemek dağıtımı

Belediyenin ilgili birimi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan sıcak yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine teslim ediliyor. Başkan Subaşı bu kez ekiplerin görevini üstlenerek bizzat teslimatta bulunduğunu ve vatandaşlardan güzel dualar aldıklarını söyledi. ‘’Arkadaşlarımız günlük çalışmaları kapsamında hazırlanan sıcak yemekleri adreslerindeki vatandaşlarımıza teslim ediyor. Bu kez bizler bu görevi üstlendik ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sohbet etmek, güzel dualarını almak istedik. Ayrıca bizlerden isteklerinin olup olmadığını kendilerinden dinledik’’ ifadelerini kullandı.

Öğrencilere yönelik Beslenme Çantası devam ediyor

Başkan Subaşı, belediyenin daha önce başlattığı ve devam eden Beslenme Çantası projesine de dikkat çekti. Proje kapsamında hazırlanan kahvaltılık içeren çantaların her gün öğrencilerin evlerine teslim edildiğini belirterek, ‘’Bu projemiz kapsamında da 100’e yakın öğrencimize hazırlanan beslenme çantalarını da arkadaşlarımız her gün evlerine teslim ediyor. Özellikle kış mevsiminde vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak, onların yanında olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor’’ dedi.

Bilecik Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdürerek ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerini genişletmeye devam ediyor.

HAZIRLANAN SICAK YEMEKLERİ BAŞKAN SUBAŞI EVLERE TESLİM ETTİ

HAZIRLANAN SICAK YEMEKLERİ BAŞKAN SUBAŞI EVLERE TESLİM ETTİ

HAZIRLANAN SICAK YEMEKLERİ BAŞKAN SUBAŞI EVLERE TESLİM ETTİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji'nden Gazeteciler Günü Sergisi
2
Aydın'da Geleneksel Ev Ekmeği: Nurgüzel Yılmaz'ın Başarı Hikayesi
3
Munzur Dağları'nda Şamualar Karla Kaplı Zirvelerde Görüntülendi
4
Nilüfer Belediyesi'nden Yarıyıl Hediyesi: Çocuklara Atölye, Oyun ve Sinema Etkinlikleri
5
Beylikova Barajı'nda Kış Su Depolama Çalışmaları: Hedef 15 Milyon m³
6
Ereğli’de kurt sürüsü şehir merkezine yakın görüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları