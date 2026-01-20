Çelikhan'da Karla Mücadele: Kaymakam Pelvan Fatih Köyü Yolunu İnceledi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, kar yağışının ardından yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor. Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, saha incelemesi için bölgeye giderek çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Çalışmalar Hız Kesmeden Sürüyor

Kaymakam Pelvan, ilçeye bağlı Fatih Köyü yolunun ulaşıma açılması için yürütülen çalışmaları takip etti ve ekiplerden bilgi aldı.

Pelvan, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını belirtti.

Fatih Köyü ziyaretinde, yolun en kısa sürede güvenli şekilde ulaşıma açılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI SONRASI YÜRÜTÜLEN YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.