Çelikhan'da Karla Mücadele: Kaymakam Pelvan Fatih Köyü Yolunu İnceledi

Kaymakam Özgür Pelvan, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar sonrası Fatih Köyü yolundaki açma çalışmalarını yerinde inceledi; ekiplerin gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:36
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, kar yağışının ardından yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor. Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, saha incelemesi için bölgeye giderek çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Çalışmalar Hız Kesmeden Sürüyor

Kaymakam Pelvan, ilçeye bağlı Fatih Köyü yolunun ulaşıma açılması için yürütülen çalışmaları takip etti ve ekiplerden bilgi aldı.

Pelvan, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını belirtti.

Fatih Köyü ziyaretinde, yolun en kısa sürede güvenli şekilde ulaşıma açılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

