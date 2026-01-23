Araban’da Kar Yağışları Çiftçiye Nefes Aldırdı — Antepfıstığı ve Zeytinde Umut

Araban’da yoğun kar yağışları çiftçiyi rahatlattı

Gaziantep'in Araban ilçesinde son bir ayda etkili olan yoğun kar yağışları ve yağmurlar, yıllardır süren yağış azlığı nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan üreticilere nefes aldırdı.

Antepfıstığı, zeytin ve hububat üreticilerinde umut

Bölgede son yıllarda azalan yağışlar nedeniyle Antepfıstığı, zeytin, sarımsak ve hububat üreticileri tedirginlik yaşıyordu. Ancak bu sezonki kar ve yağmur, ağaç ve ürünlerdeki kuruma riskini azaltarak üreticilere rahatlama getirdi.

Ziraat Odası Başkanı uyardı ve umutlarını paylaştı

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Araban’da asırlık Antepfıstığı ağaçlarının geçtiğimiz yıl kurumaya başladı. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda kuruma sebebinin hastalıktan değil yaşanan kuraklıktan kaynaklandığı tespit edildi. Son kar yağışları kuraklık korkusu yaşayan Arabanlı çiftçileri sevindirdi. Yağışlar dolayısıyla ağaçlarda kurumanın önüne geçilebilecek. Yoğun kar yağışı ile Mart ve Nisan aylarında da bahar yağışlarının gerçekleşmesi durumunda Antepfıstığı ağaçları, zeytin ve üzüm bağları konusunda yıllardır bölgenin etkisi altında olduğu kuraklık sorununu çözülmüş olmasını umuyorum. Allah’ın izniyle, Araban Ziraat Odası olarak önümüzdeki hasat döneminde bunun sevincini çiftçilerimizle birlikte yaşayacağız

Yetkililer, devam eden yağışların özellikle kök suyu seviyesini besleyerek önümüzdeki sezon verimliliğine olumlu etkide bulunabileceğine dikkat çekiyor.

