Araban'da Üçüncü Kar Yağışı Kuraklık Korkusunu Giderdi

Araban Ovası beyaza büründü, çiftçiler rahat nefes aldı

Gaziantep’in Araban ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve yarın da yağması beklenen mevsimin üçüncü kar yağışı, kuraklık korkusu yaşayan çiftçilere umut oldu. Yılbaşından bu yana etkili olan kar, Araban Ovası’nı beyaz bir örtüyle kapladı.

AB tescilli Araban sarımsağı ve tarım ürünleri için can suyu

Özellikle Avrupa Birliği (AB) tescilli Araban sarımsağı ile birlikte onlarca tarım ürününün yetiştirildiği ovada, kar yağışı üreticilerin yüzünü güldürdü. Araban Ovası’nın verimli toprakları ile Antep fıstığı ağaçları için düşen yağışlar, bölgedeki kuraklık endişelerini yatıştırdı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, ilçe genelinde son dönemde etkili olan kar ve yağmurun sevindirici olduğunu vurguladı. Altun, şöyle konuştu: "Arabanlı çiftçilerimizin yaşadığı kuraklık korkusu etkili olan kar ve yağmurla birlikte şimdilik ortadan kalktı. Kar berekettir, bu yıl kış mevsiminde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi üreticilerimizi endişelendiriyordu. Çok şükür ilçe merkezi ve kırsalında iki gün boyunca umutla beklediğimiz kar yağışı da başladı. Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan onlarca tarım ürünü yetiştiricileri ve Antep fıstığı ağaçları için bu yağışlar umut oldu. Bu yağışlar çiftçilerimizin kuraklık endişesini yok etti. 2025 yılının son gününde gelen ilk kar yağışının ardından bugün öğle saatlerinde gerçekleşen mevsimin üçüncü kar yağışı Araban Ovası’na bereket olarak yağdı. Kar yağışının kış mevsimi boyunca aralıklarla yağmaya devam etmesi halinde kuraklık korkusu da ortadan kalkar."

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam etmesi halinde bölgedeki tarımsal üretimde olumlu etkilerin artacağını ve çiftçilerin hasat umutlarının güçleneceğini belirtiyor.

