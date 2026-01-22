Araban'da Üçüncü Kar Yağışı Kuraklık Korkusunu Giderdi

Gaziantep Araban'da öğle saatlerinde başlayan ve yarın da beklenen üçüncü kar, AB tescilli Araban sarımsağı başta olmak üzere çiftçilerin kuraklık endişesini azalttı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:25
Araban'da Üçüncü Kar Yağışı Kuraklık Korkusunu Giderdi

Araban Ovası beyaza büründü, çiftçiler rahat nefes aldı

Gaziantep’in Araban ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve yarın da yağması beklenen mevsimin üçüncü kar yağışı, kuraklık korkusu yaşayan çiftçilere umut oldu. Yılbaşından bu yana etkili olan kar, Araban Ovası’nı beyaz bir örtüyle kapladı.

AB tescilli Araban sarımsağı ve tarım ürünleri için can suyu

Özellikle Avrupa Birliği (AB) tescilli Araban sarımsağı ile birlikte onlarca tarım ürününün yetiştirildiği ovada, kar yağışı üreticilerin yüzünü güldürdü. Araban Ovası’nın verimli toprakları ile Antep fıstığı ağaçları için düşen yağışlar, bölgedeki kuraklık endişelerini yatıştırdı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, ilçe genelinde son dönemde etkili olan kar ve yağmurun sevindirici olduğunu vurguladı. Altun, şöyle konuştu: "Arabanlı çiftçilerimizin yaşadığı kuraklık korkusu etkili olan kar ve yağmurla birlikte şimdilik ortadan kalktı. Kar berekettir, bu yıl kış mevsiminde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi üreticilerimizi endişelendiriyordu. Çok şükür ilçe merkezi ve kırsalında iki gün boyunca umutla beklediğimiz kar yağışı da başladı. Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan onlarca tarım ürünü yetiştiricileri ve Antep fıstığı ağaçları için bu yağışlar umut oldu. Bu yağışlar çiftçilerimizin kuraklık endişesini yok etti. 2025 yılının son gününde gelen ilk kar yağışının ardından bugün öğle saatlerinde gerçekleşen mevsimin üçüncü kar yağışı Araban Ovası’na bereket olarak yağdı. Kar yağışının kış mevsimi boyunca aralıklarla yağmaya devam etmesi halinde kuraklık korkusu da ortadan kalkar."

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam etmesi halinde bölgedeki tarımsal üretimde olumlu etkilerin artacağını ve çiftçilerin hasat umutlarının güçleneceğini belirtiyor.

ARABAN'DAKİ KAR YAĞIŞI KURAKLIK KORKUSUNU SONLANDIRDI, ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

ARABAN'DAKİ KAR YAĞIŞI KURAKLIK KORKUSUNU SONLANDIRDI, ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

ARABAN'DAKİ KAR YAĞIŞI KURAKLIK KORKUSUNU SONLANDIRDI, ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelere 2 günlük trafik yasağı
2
Altınok: Erzurum Kongre Binası Aslına Uygun Modern Güçlendirmeyle Korunacak
3
Kore Şehidinin 75 Yıllık Mektuplarını Saklayan Şehit Kızı Yayladağı’nda Mezar İstiyor
4
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
5
Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı
6
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Başkan Görgel 'Tüm Ekiplerimizle Sahadayız'
7
Kilis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları