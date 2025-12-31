DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,51 -0,05%
ALTIN
5.984,6 0,29%
BITCOIN
3.806.058,8 -0,79%

Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya'dan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Mehmet Kaya İnşaat, 2026 yılı için Arabanlılara ve ülkeye barış, huzur ve refah dileyerek yeni yıl mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:09
Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya'dan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya'dan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Mehmet Kaya İnşaat'tan kutlama ve iyi dilekler

Gaziantep’in Araban ilçesinde uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Kaya İnşaat, yeni yıl vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Şirket sahibi Mehmet Kaya, yayımladığı mesajda geride kalan yıla dair duygu ve değerlendirmelerini paylaşarak 2026 yılından umutlu olduklarını belirtti.

Mehmet Kaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Acı-tatlı hatıraları, bize güç veren tecrübeleri ve umut dolu gelişmeleriyle 2025 yılını geride bırakırken, yeni başlangıçların, taze umutların ve huzur dolu günlerin müjdecisi olan 2026 yılına hep birlikte adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılın, Arabanlı hemşehrilerim başta üzere aziz milletimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur, refah, dayanışma ve karşılıklı anlayış getirmesini diliyorum. Sevginin, hoşgörünün ve birlik ruhunun güçlendiği; dostluğun, paylaşmanın ve iyiliğin çoğaldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, umutla karşıladığımız 2026 yılının ülkemize, milletimize ve kıymetli Arabanlı hemşerilerime sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyor; yeni yılınızı en içten sevgi ve saygılarımla kutluyorum'

Mesaj, hem bölge halkına hem de ülke genelinde barış, dayanışma ve refah temennilerini vurgulayan bir çağrı niteliği taşıdı.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE UZUN YILLARDAN BERİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MEHMET KAYA...

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE UZUN YILLARDAN BERİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MEHMET KAYA İNŞAAT YENİ YIL VESİLESİYLE KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı — Ağır Tonajlı Araçlar Yolda Kaldı
2
TBMM Komisyonu Doğu Anadolu’da: Erzurum’da Engellilik İhtiyaçları Masaya Yatırıldı
3
Düzce İtfaiyesi 2025: 1.700 Çağrı, 700 Yangına Müdahale
4
Elazığ'da Kar Yağışı Sırasında Cadde Ortasında Secde
5
Diyarbakır'da Tarihi Mekanlar Karla Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
6
Tokat Başçiftlik'te Eksi 10 Derecede Çeşme Buz Tuttu
7
Amasya'da 28 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları