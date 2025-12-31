Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya'dan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Mehmet Kaya İnşaat'tan kutlama ve iyi dilekler

Gaziantep’in Araban ilçesinde uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Kaya İnşaat, yeni yıl vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Şirket sahibi Mehmet Kaya, yayımladığı mesajda geride kalan yıla dair duygu ve değerlendirmelerini paylaşarak 2026 yılından umutlu olduklarını belirtti.

Mehmet Kaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Acı-tatlı hatıraları, bize güç veren tecrübeleri ve umut dolu gelişmeleriyle 2025 yılını geride bırakırken, yeni başlangıçların, taze umutların ve huzur dolu günlerin müjdecisi olan 2026 yılına hep birlikte adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılın, Arabanlı hemşehrilerim başta üzere aziz milletimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur, refah, dayanışma ve karşılıklı anlayış getirmesini diliyorum. Sevginin, hoşgörünün ve birlik ruhunun güçlendiği; dostluğun, paylaşmanın ve iyiliğin çoğaldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, umutla karşıladığımız 2026 yılının ülkemize, milletimize ve kıymetli Arabanlı hemşerilerime sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyor; yeni yılınızı en içten sevgi ve saygılarımla kutluyorum'

Mesaj, hem bölge halkına hem de ülke genelinde barış, dayanışma ve refah temennilerini vurgulayan bir çağrı niteliği taşıdı.

