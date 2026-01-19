Arapgir Beyaza Büründü: Kar Yüksek Kesimlerde 1 Metreye Ulaştı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde etkili kar yağışıyla ilçe beyaza büründü; yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:45
Arapgir beyaza büründü

Doğal güzellikler karla yeniden şekillendi

Malatya’nın Arapgir ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz bir örtüyle kaplayarak eşsiz görüntüler oluşturdu.

Sakin şehir unvanına sahip olan Arapgir, doğası, kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle biliniyor; son yağışla birlikte bu özellikler kış manzaralarına yansıdı.

Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yer yer bir metreye ulaşırken, ilçe genelinde beyaz örtü görsel şölen yarattı.

Yağışın yoğun olduğu ilçe merkezinde ise belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor ve ulaşımın aksamaması için ekiplerin mesaisi sürdürülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

