Arapgir Beyaza Büründü: Kar Yüksek Kesimlerde 1 Metreye Ulaştı

Arapgir beyaza büründü

Doğal güzellikler karla yeniden şekillendi

Malatya’nın Arapgir ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz bir örtüyle kaplayarak eşsiz görüntüler oluşturdu.

Sakin şehir unvanına sahip olan Arapgir, doğası, kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle biliniyor; son yağışla birlikte bu özellikler kış manzaralarına yansıdı.

Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yer yer bir metreye ulaşırken, ilçe genelinde beyaz örtü görsel şölen yarattı.

Yağışın yoğun olduğu ilçe merkezinde ise belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor ve ulaşımın aksamaması için ekiplerin mesaisi sürdürülüyor.

"SAKİN ŞEHİR ARAPGİR" BEYAZA BÜRÜNDÜ