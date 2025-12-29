Ardahan'da Dondurucu Soğuk: Göle'de Eksi 25 Derece

Ardahan'da Dondurucu Soğuklar

Gece Sıcaklıkları ve Etkileri

Ardahan’da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle araçlar ve iş yeri camları buz kesti.

Bölgede en düşük sıcaklık ise Göle ilçesinde eksi 25 derece olarak ölçüldü.

Muhammet Kara dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı. İşyerlerinin camları buzla kaplandı. Yaşam zorlaştı ve yollar kağandı. Bir an önce baharın gelmesini bekliyoruz" dedi.

Termometreler Ardahan’da sıfırın altında 17,8, Göle’de 25, Çıldır’da 18,8, Posof’ta 12, Damal’da 17 ve Hanak’ta 16,8 dereceyi gösterdi.

