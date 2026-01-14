Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı: 60 Köy Yolu, Ilgar ve Sahara Geçitleri Kapandı

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle 60 köy yolu ile 2550 rakımlı Ilgar Dağı ve Sahara geçidi ulaşıma kapandı; ekipler yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:36
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

Ardahan ve çevresinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, birçok yolu ulaşıma kapattı. Kent merkezinde yaşayan vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı; sürücüler karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kapanan yollar ve geçitler

İl genelinde 60 köy yolu ile Ardahan-Damal-Posof karayolunun 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidi ve Ardahan'ı Şavşat'a bağlayan Sahara geçidi ulaşıma kapandı.

Müdahale çalışmaları

Belediye ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için karla mücadeleyi sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

