Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı: 60 Köy Yolu, Ilgar ve Sahara Geçitleri Kapandı

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

Ardahan ve çevresinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, birçok yolu ulaşıma kapattı. Kent merkezinde yaşayan vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı; sürücüler karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kapanan yollar ve geçitler

İl genelinde 60 köy yolu ile Ardahan-Damal-Posof karayolunun 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidi ve Ardahan'ı Şavşat'a bağlayan Sahara geçidi ulaşıma kapandı.

Müdahale çalışmaları

Belediye ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için karla mücadeleyi sürdürüyor.

ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE 60 KÖY YOLU İLE 2550 RAKIMLI ILGAR DAĞI GEÇİDİ İLE ARDAHAN'I ŞAVŞAT'A BAĞLAYAN SAHARA GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI.