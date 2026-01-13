Ardahan’da Kar ve Tipi Ulaşıma Engel: Ilgar Dağı Geçidi Kapatıldı

Ardahan’da yoğun kar ve tipi nedeniyle 2 bin 550 m Ilgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı, tırlar yolda kaldı; 49 köy yolu ulaşıma kapalı, ekipler çalışıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:43
Ardahan’da kar ve tipi ulaşımı aksattı

Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı; ağır tonajlı tırlar yolda kaldı ve uzun kuyruklar oluştu.

Güzergahlarda buzlanma ve çalışmalar

Yüksek kesimlerdeki yoğun kar ve buzlanma, özellikle Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında trafiği olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, yolları açmak için karla mücadele ve tuzlama çalışmaları yürütüyor; ilerleyen saatlerde trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.

49 köy yolu kapalı

Kent genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

