Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Vurdu: Ilgar Dağı Geçidi Kapandı, 49 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Ardahan’da kar ve tipi ulaşımı aksattı; 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı Geçidi kapandı, çok sayıda tır yolda kaldı, 49 köy yolu ulaşıma kapalı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:28
Ardahan'da yoğun kar ve tipi ulaşımı sekteye uğrattı

Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipinin yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı Geçidi kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı; çok sayıda tır yolda mahsur kaldı.

Etkilenen güzergâhlar ve ekiplerin çalışmaları

Yüksek kesimlerdeki yoğun kar ve buzlanma, özellikle Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolları ve Türkgözü Gümrük Kapısı’na ulaşımı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerde Ilgar Dağı geçidinde ağır tonajlı araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Karayolları ekipleri, yolların açılması için karla mücadele ve tuzlama çalışması yürütüyor. Yapılan çalışmaların ardından ilerleyen saatlerde trafik akışının normale dönmesinin beklendiği bildirildi.

Kapanan köy yolları

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 49 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

