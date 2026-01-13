Kozlu'da kardan kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastasını itfaiye kurtardı

Zonguldak Kozlu'daki Gücek köyünde 30 santimetreyi bulan kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastası, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:19
Kozlu'da kardan kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastasını itfaiye kurtardı

Kozlu'da kardan kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastasını itfaiye kurtardı

Müdahale ve kurtarma süreci

Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Gücek köyü'nde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yol kapanınca, diyaliz tedavisi görmesi gereken yaşlı kadın evinde mahsur kaldı.

Köyde kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetre'ye ulaşması ve normal araçların ilerleyememesi üzerine hastanın yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen arazi aracıyla bölgeye ulaşarak hastayı evinden aldı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle köyden çıkarılan hasta, güvenli bir şekilde araca nakledilip tedavi için diyaliz merkezine ulaştırıldı.

ZONGULDAK’IN KOZLU İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLU KAPANAN KÖYDE MAHSUR KALAN DİYALİZ...

ZONGULDAK’IN KOZLU İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLU KAPANAN KÖYDE MAHSUR KALAN DİYALİZ HASTASI YAŞLI KADININ İMDADINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ. EKİPLER, 30 SANTİMETREYİ BULAN KARDA ARAZİ ARACIYLA KÖYE ULAŞARAK HASTAYI TEDAVİ GÖRECEĞİ MERKEZE ULAŞTIRDI.

ZONGULDAK’IN KOZLU İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLU KAPANAN KÖYDE MAHSUR KALAN DİYALİZ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik'te Kuyu ve Kalaç Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı
2
Yalova’da Gökçe Barajı %15’e Yükseldi: Su Kesintileri Sona Erdi
3
Ümraniye Belediyesi'nden 5-12 Yaş Çocuklara Ücretsiz Yarıyıl Etkinlikleri
4
Yunus Emre Sosyal Tesisi'nin Temeli Atıldı — Denizli'de 2026 Yatırım Yılı Başlıyor
5
Harput’ta Yoğun Kar Ağaçların Dallarını Kırdı
6
Tunceli'de Nadir Görüntü: Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Karlar Arasında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları