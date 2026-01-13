Kozlu'da kardan kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastasını itfaiye kurtardı
Müdahale ve kurtarma süreci
Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Gücek köyü'nde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yol kapanınca, diyaliz tedavisi görmesi gereken yaşlı kadın evinde mahsur kaldı.
Köyde kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetre'ye ulaşması ve normal araçların ilerleyememesi üzerine hastanın yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen arazi aracıyla bölgeye ulaşarak hastayı evinden aldı.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle köyden çıkarılan hasta, güvenli bir şekilde araca nakledilip tedavi için diyaliz merkezine ulaştırıldı.
ZONGULDAK’IN KOZLU İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLU KAPANAN KÖYDE MAHSUR KALAN DİYALİZ HASTASI YAŞLI KADININ İMDADINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ. EKİPLER, 30 SANTİMETREYİ BULAN KARDA ARAZİ ARACIYLA KÖYE ULAŞARAK HASTAYI TEDAVİ GÖRECEĞİ MERKEZE ULAŞTIRDI.