Aydın'ın Söke ilçesinde görülen şap vakası sonrası uygulanan kısıtlamalar, 6 Ocak 2026 itibarıyla sekiz mahallede kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:10
Söke'de 8 mahallede şap karantinası kaldırıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde tespit edilen şap vakası sonrası karantinaya alınan sekiz mahallede hayvan hareketlerine yönelik kısıtlamalar 6 Ocak 2026 itibarıyla kaldırıldı.

Karantina ve alınan tedbirler

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçtiğimiz Kasım ayında Yuvaca Mahallesi'nde görülen hastalık nedeniyle çevre mahallelerde hayvan hareketlerini geçici olarak durdurmuştu. Ağaçlı, Akçakonak, Atburgazı, Doğanbey, Gölbent, Güllübahçe, Tuzburgazı ve Yuvaca mahallelerinde kesim harici tüm hayvan hareketleri yasaklanmıştı. Yapılan aşılama çalışmaları ve alınan tedbirlerin ardından kısıtlamalar sona erdi.

Müdürlükten açıklama

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlçemizde Yuvaca Mahallesi mihraklı şap karantinası kaldırılmış olup, Ağaçlı, Akçakonak, Atburgazı, Doğanbey, Gölbent, Güllübahçe, Tuzburgazı ve Yuvaca mahallelerinde hayvan hareketleri kısıtlamaları 6 Ocak 2026 tarihi itibarı ile sonlandırılmıştır. Diğer mahallelerimizde hayvan hareketleri kısıtlı olup hastalık seyir takipleri yapılmaktadır

ARŞİV FOTO - AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE TESPİT EDİLEN ŞAP HASTALIĞI SONRASINDA KARANTİNAYA ALINAN 8 MAHALLEDE KISITLAMALAR KALDIRILDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

