Şehitkamil'den çifte şampiyonluk: U12 ve U16 Sutopu zaferi

Şehitkamil Belediyesi, spora ve gençliğe verdiği önemin meyvelerini almaya devam ediyor. U12 ve U16 Sutopu Takımları, Sutopu Kış Kupası ve Analig Seçme Müsabakaları’nı şampiyonlukla tamamladı.

Turnuva, 3-4 Ocak tarihlerinde Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlendi. Şehitkamil sporcuları, çekişmeli müsabakalarda sergiledikleri üstün performansla çifte şampiyonluk elde etti.

Müsabakalara ilk kez katılan U12 Sutopu Takımı, yaşlarına rağmen gösterdikleri azim, disiplin ve takım ruhuyla dikkat çekti. Rakipleri karşısında ortaya koydukları mücadeleci oyunla turnuvayı zirvede tamamlayan minik sporcular, gelecek adına umut verdi.

Daha önce birçok organizasyonda tecrübe kazanan U16 takımı ise deneyimini sahaya yansıtarak turnuvayı şampiyonlukla kapattı. Elde edilen bu önemli başarıyla Şehitkamil Belediyesi U16 Sutopu Takımı, 20-23 Ocak tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek U16 Türkiye Şampiyonası elemelerinde mücadele etme hakkı kazandı. Genç sporcular, Türkiye Şampiyonası yolunda hazırlıklarını sürdürüyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Şehitkamil Belediyesi olarak sporun her alanında varız. Gençlerimizin sporla iç içe büyümesi, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bizim için çok önemli. İlk kez müsabakalara katılmasına rağmen şampiyon olan U12 takımımızı ve tecrübesiyle bu başarıyı perçinleyen U16 takımımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımızın, antrenörlerimizin ve emeği geçen herkesin her zaman yanındayız. İstanbul’da yapılacak Türkiye Şampiyonası elemelerinde de sporcularımıza başarılar diliyorum"

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ, SPORA VE GENÇLİĞE VERDİĞİ ÖNEMİN MEYVELERİNİ ALMAYA DEVAM EDİYOR. U12 VE U16 SUTOPU TAKIMLARI SUTOPU KIŞ KUPASI VE ANALİG SEÇME MÜSABAKALARI’NI ŞAMPİYONLUKLA TAMAMLADI.