Şehitkamil'den Çifte Şampiyonluk: U12 ve U16 Sutopu Zaferi

Şehitkamil Belediyesi U12 ve U16 Sutopu takımları Sutopu Kış Kupası ve Analig Seçme Müsabakaları'nı şampiyon tamamladı; U16 ekip 20-23 Ocak'ta İstanbul elemelerinde yarışacak.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:57
Şehitkamil'den Çifte Şampiyonluk: U12 ve U16 Sutopu Zaferi

Şehitkamil'den çifte şampiyonluk: U12 ve U16 Sutopu zaferi

Şehitkamil Belediyesi, spora ve gençliğe verdiği önemin meyvelerini almaya devam ediyor. U12 ve U16 Sutopu Takımları, Sutopu Kış Kupası ve Analig Seçme Müsabakaları’nı şampiyonlukla tamamladı.

Turnuva, 3-4 Ocak tarihlerinde Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlendi. Şehitkamil sporcuları, çekişmeli müsabakalarda sergiledikleri üstün performansla çifte şampiyonluk elde etti.

Müsabakalara ilk kez katılan U12 Sutopu Takımı, yaşlarına rağmen gösterdikleri azim, disiplin ve takım ruhuyla dikkat çekti. Rakipleri karşısında ortaya koydukları mücadeleci oyunla turnuvayı zirvede tamamlayan minik sporcular, gelecek adına umut verdi.

Daha önce birçok organizasyonda tecrübe kazanan U16 takımı ise deneyimini sahaya yansıtarak turnuvayı şampiyonlukla kapattı. Elde edilen bu önemli başarıyla Şehitkamil Belediyesi U16 Sutopu Takımı, 20-23 Ocak tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek U16 Türkiye Şampiyonası elemelerinde mücadele etme hakkı kazandı. Genç sporcular, Türkiye Şampiyonası yolunda hazırlıklarını sürdürüyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Şehitkamil Belediyesi olarak sporun her alanında varız. Gençlerimizin sporla iç içe büyümesi, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bizim için çok önemli. İlk kez müsabakalara katılmasına rağmen şampiyon olan U12 takımımızı ve tecrübesiyle bu başarıyı perçinleyen U16 takımımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımızın, antrenörlerimizin ve emeği geçen herkesin her zaman yanındayız. İstanbul’da yapılacak Türkiye Şampiyonası elemelerinde de sporcularımıza başarılar diliyorum"

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ, SPORA VE GENÇLİĞE VERDİĞİ ÖNEMİN MEYVELERİNİ ALMAYA DEVAM EDİYOR. U12 VE...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ, SPORA VE GENÇLİĞE VERDİĞİ ÖNEMİN MEYVELERİNİ ALMAYA DEVAM EDİYOR. U12 VE U16 SUTOPU TAKIMLARI SUTOPU KIŞ KUPASI VE ANALİG SEÇME MÜSABAKALARI’NI ŞAMPİYONLUKLA TAMAMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Dev Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor: Çatılardan Düşme Riski
2
Taşköprü Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Kış Yemlemesi
3
Kırşehir'de Yaralı Eşeği Köylü Sahiplendi
4
Şehitkamil'den Çifte Şampiyonluk: U12 ve U16 Sutopu Zaferi
5
Mardin'de 5 bin 357 Konut İçin Kura Çekimi Yapıldı
6
Söke'de 8 Mahallede Şap Karantinası Kaldırıldı
7
MKE, Kamudan Toplanan Hurdaları Silah ve Mühimmata Dönüştürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları