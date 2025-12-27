Ardahan Posof’ta Vatandaş 2 Tilkiyi Elleriyle Besledi
Soğuk havada insani yardım örneği
Ardahan’ın Posof ilçesinde aç kalan 2 tilki, yiyecek aramak için yerleşim yerlerine, evlerin önüne kadar geldi.
Durumu fark eden bir vatandaş, kış şartlarının zorluğunu düşünerek evinin önüne kadar gelen tilkileri elleriyle besleyerek karınlarını doyurdu.
Olay, bölgedeki hayvanların zorlu kış koşullarında yiyecek arayışına girdiğini ve vatandaşların bu tür durumlarda gösterdiği duyarlılığı gözler önüne serdi.
