Ardahan Posof’ta Vatandaş 2 Tilkiyi Elleriyle Besledi

Ardahan’ın Posof ilçesinde aç kalan 2 tilki evlerin önüne kadar geldi; bir vatandaş kış şartlarını göz önünde bulundurup tilkileri elleriyle besleyerek karınlarını doyurdu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:21
Soğuk havada insani yardım örneği

Ardahan’ın Posof ilçesinde aç kalan 2 tilki, yiyecek aramak için yerleşim yerlerine, evlerin önüne kadar geldi.

Durumu fark eden bir vatandaş, kış şartlarının zorluğunu düşünerek evinin önüne kadar gelen tilkileri elleriyle besleyerek karınlarını doyurdu.

Olay, bölgedeki hayvanların zorlu kış koşullarında yiyecek arayışına girdiğini ve vatandaşların bu tür durumlarda gösterdiği duyarlılığı gözler önüne serdi.

