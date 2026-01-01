DOLAR
Ardıçlı Gölü Buzla Kaplandı: Erzincan'da Kartpostallık Kış Manzaraları

Erzincan'da Ergan Dağı'ndaki Ardıçlı Gölü yüzeyi tamamen buz tuttu; ziyaretçiler ve fotoğrafçılar kartpostallık kış manzaralarını izledi. Meteoroloji uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:59
Ergan Dağı'nda yüzey tamamen dondu, ziyaretçiler büyülendi

Erzincan’da soğuk havanın etkisiyle Ergan Dağı’nda bulunan Ardıçlı Gölünün yüzeyi buzla kaplandı. Oluşan kış manzaraları ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, 2 bin 970 rakımda ve Munzur Dağları’nın eteğinde yer alan Ardıçlı Gölü’nün yüzeyi tamamen buz tuttu. Derinliği yaklaşık 5 metre olan göl, kışın etkisiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin hemen yanında yer alan göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelirken, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar manzaranın eşsiz olduğunu ifade etti. Ardıçlı Gölü’ndeki kış güzelliği havadan görüntülendi.

Öte yandan Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı Otlukbeli ilçesinde eksi 17,2 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Erzincan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgârın güney ve güneydoğu yönlerinden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Yetkililer; kuvvetli kar yağışı, rüzgâr, buzlanma-don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

