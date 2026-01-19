Elazığ'da 162 Köy Yolu Açıldı; 360'ında Çalışmalar Sürüyor

Kar yağışı gece başladı, ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor

Meteorolojinin uyarısının ardından dün gece yeniden etkili olan kar yağışı, Elazığ genelinde ulaşımı etkiledi. Gece boyunca süren ve halen devam eden yağış nedeniyle toplam 482 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yetkililer, kapanan yolların açılması için yoğun mesai başlattı. İl Özel İdaresi ekipleri, görevdeki karla mücadele çalışmalarına 90 araç ve 120 personel ile devam ediyor.

Gün içinde yürütülen çalışmalarda 162 köy yolu ulaşıma açılırken, halen 360 köy yolunda karla mücadele faaliyetleri sürüyor. Ekipler, önceliği yerleşim birimlerinin ulaşım güvenliğini sağlamak ve acil ihtiyaçların karşılanmasına vermiş durumda.

Yetkililer, vatandaşları hava koşullarına karşı tedbirli olmaya ve gerekli olmadıkça yola çıkmamaya davet etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kapanan yolların tamamının açılması hedefleniyor.

ELAZIĞDA KÖY YOLLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR