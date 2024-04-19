Arsa sahibi olmayan kalmasın! Bakanlık tapu dağıtıyor

Bursa'da, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan 31 arsa ve arazinin Milli Emka tarafından satışa çıkarıldığı bildirildi. Bu satış kapsamında ihale tarihleri ​yle birlikte satış fiyatları da açıklandı.

Afyonkarahisar İscehisar Milli Emlak, 5 adet arazi ile arsayı satılığa çökarıyor. Arsa alım satımı için ihale çağrısı 30 Nisan 2024 sabah saat 9.00'da yapılacak. İhalede arsa ve arsa fiyatları 13.000.250 TL'den başlayıp 2 milyon 100.000 TL'ye kadar çıkıyor. Söz konusu taşınmaz beş yıl boyunca KDV ve emlak vergisinden muaftır.

Satış ilanı:









Düzce Akçakoca'da 1.987,42 metrekarelik fındık bahçesi satılıktır. Gayrimenkul satışı için ihale 30 Nisan günü saat 10.00'da yapılacak. Akçakoca'da tahmini arsa fiyatı 3 milyon 478 bin TL olarak açıklandı.

Satış İlanı:





Uludağ Milli Emlak, Bursa'da 15 arsa, bina ve arsayı 30 Nisan günü saat 15.45'te satışa sundu.

Bursa'da tahmini gayrimenkul fiyatları 455 bin TL ila 36 milyon 680 bin 825 TL arası değişmekte.

Satış İlanı:



























