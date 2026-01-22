Muş'ta Yoğun Kar: Kale Mahallesi'nde Tek Katlı Evler Kara Gömüldü

Çatı yükü endişesi, mahalle gençleri kürekle müdahale ediyor

Muş'un Kale Mahallesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Artan kar kalınlığı nedeniyle bölgedeki tek katlı evler adeta kara gömüldü ve çatıların taşıma kapasitesi konusunda endişe oluştu.

Mahalle sakinleri, olası çökmeleri önlemek amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerle dam temizliği yaptı. Vatandaşlar, büyük bir dikkatle karları damlardan aşağı indirerek yapıların güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Mahalle sakini Hüsamettin Zeren konuya ilişkin, 'Son yılların en fazla karı bu yıl yağdı. Bu sene gerçekten çok yoğun bir kar yağışı yaşanıyor. Allah’tan gelen baş göz üstüne. Tek katlı evler adeta kara gömülmüş durumda. Mahallemizin gençleri, bu evlerin çatılarını küreklerle temizleyerek çökmelerin önüne geçmeye çalışıyor' dedi.

Yetkililerin bölgede olası risklere karşı uyarıları ve müdahale çalışmaları beklenirken, mahalle halkı kendi imkanlarıyla güvenliği sağlamaya devam ediyor.

