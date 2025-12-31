DOLAR
Artvin'de çığ: 1 çoban hayatını kaybetti, 2 çoban kayıp — Arama yarın sabah yeniden başlayacak

Artvin Ardanuç Aksu Yaylası'ndaki çığda 1 çobanın cansız bedenine ulaşıldı; diğer 2 çoban için arama çalışmaları yarın sabah yeniden başlayacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:56
Artvin'de çığ: 1 çoban hayatını kaybetti, 2 çoban kayıp

Vali Turan Ergün'ün açıklaması

Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığ sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bugün saat 10.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olayın öğrenildiğini belirten Vali Ergün, koordinasyonun sağlanmasının ardından AFAD, jandarma, emniyet, sağlık ekipleri, Ardanuç Belediyesi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Sürülerini Erzurum'un Oltu ilçesi tarafındaki yaylalarda otlatan ve daha sonra Ardanuç yönüne getirilen 6 çoban ile yaklaşık 1.200 küçükbaş hayvanın çığa maruz kaldığını aktaran Ergün, ilk belirlemelere göre 3 çobanın çığ altında kaldığını, diğer 3 çobanın ekipler tarafından kurtarıldığını kaydetti.

Bölgede kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu ve arama çalışmalarının 100 kişilik arama kurtarma ekibiyle başlatıldığı ancak fırtına, dondurucu hava koşulları ve yeni çığ riski nedeniyle ekiplerin güvenliği için gece saatlerinde çalışmaların geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Vali Ergün, bir çobanın cansız bedenine ulaşıldığını, çığ altında kalan diğer iki çobanı bulmak için arama kurtarma çalışmalarının havanın aydınlanmasıyla birlikte sabah saatlerinde yeniden başlayacağını vurgulayarak: "Çığ altındakileri bulmak için çalışmalar yarın sabah yeniden başlayacak" dedi.

Ergün, cansız bedeni bulunan çobana Allah'tan rahmet dilerken, çığ altında kalan diğer çobanlara sağ salim ulaşılmasını temenni etti.

