Muş'ta Elektrik Kesintisi: Üçevler'de 10 Köy, 24 Mezra İki Gündür Karanlıkta

Muş'ta yoğun kar nedeniyle VEDAŞ hatları hasar gördü; Üçevler'de 10 köy ve 24 mezra iki gündür elektriksiz, halk mum ve lüks lambasıyla gününü geçiriyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 22:58
Muş'ta 10 Köy ve 24 Mezra İki Gündür Elektriksiz

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Muş'ta, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ)'a ait enerji hatlarında meydana gelen hasar, Merkeze bağlı Üçevler bölgesinde bulunan 10 köy ve 24 mezra'yı iki gündür elektriksiz bıraktı.

Arızanın yaşamı zora sokan etkileri

İki gündür süren kesinti nedeniyle bölge halkı günlük ihtiyaçlarını ilkel yöntemlerle karşılamak zorunda kaldı. Vatandaşlar, evlerini aydınlatmak için mum ve lüks lambası kullanıyor; soğuk hava koşullarıyla mücadele eden köylüler, durumun bir an önce düzeltilmesini istiyor.

Halkın tepkisi ve VEDAŞ'a çağrı

Kesintinin ikinci gününe girmesine rağmen arızanın giderilememesi bölge halkında tepkilere yol açtı. Köylüler, her kış benzer sorunların yaşandığını belirterek VEDAŞ'ın altyapı ve önleyici tedbirler konusunda yetersiz kaldığını ifade etti. Üçevler köyünde ikamet eden Bedri Özdemir, "10 köy 24 mezranın bulunduğu Üçevler bölgesinde 2 gündür elektriğimiz yok. Biz de eski usul mum ve lüks yakarak günlük ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz" diyerek, arızalara daha hızlı müdahale ve kalıcı çözümler talep etti.

Yetkililerden bölgedeki enerji hatlarının onarımı ve benzer kesintilerin önlenmesine yönelik açıklama bekleniyor.

