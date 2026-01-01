Artvin'de Çığ Faciası: Ardanuç'ta Kayıp Çobanlar İçin Arama Sürüyor

Artvin'de çığ altında kalan çobanları arama çalışmaları sürüyor

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu dağı bölgesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen çığda, sürülerini yayladan köye getirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan etkilendi.

Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan diğer 3 çoban için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, Suat Temel'in cansız bedenine dün ulaşıldı.

Sabah saatlerinde tekrar başlatılan çalışmalarda, bölgede görev yapan yaklaşık 100 personel, çobanlar Bülent Gezer ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'ya ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Yılmaz:

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, belirli noktalarda kuyular kazılarak arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Dün meydana gelen çığ felaketinin bulunduğu noktadayız. İlçemize bağlı Zekeriya köyü Aksu dağı bölgesinde 3 vatandaşımız çığ altında kalmıştı. Dün yapılan çalışmalarda bir vatandaşımız cansız bedenine ulaşılmıştı. Bugün erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmalarında hummalı bir şekilde devam ediyor. AFAD ekipleri sondaj çalışmasıyla vatandaşlarımızı arıyor. Belirli noktalarda kuyular kazılıyor. Çalışmalarda sürüdeki bazı hayvanlara da denk geldik. Bölgede bir tipi söz konusu. Akşam saatlerine varmadan vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

