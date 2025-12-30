DOLAR
Muş'ta Eksi 28 Derece: Metrelerce Buz Sarkıtları ve Donan Göletler

Muş'ta gece sıcaklığı eksi 28 dereceye düştü; göletler dondu, çatılarda metrelerce buz sarkıtları oluştu, yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:57
Muş'ta dondurucu soğuklar: Eksi 28 derece kaydedildi

Doğu Anadolu'nun önemli merkezlerinden Muş'ta gece sıcaklıkları etkili soğuklarla eksi 28 derece'ye kadar düştü. Kent genelinde göletler tamamen donaraken, binaların çatı ve saçaklarında metrelerce buz sarkıtları oluştu.

Günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi

Dondurucu soğuk hava kent yaşamını zorlaştırdı; vatandaşlar araçlarını brandayla örtme yoluna giderken, sabah ve gece saatlerinde yaşanan sert soğuk nedeniyle birçok noktada buzlanma meydana geldi. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çam ve diğer ağaçların dallarındaki kar örtüsü ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Vatandaşın sözleri: İrfan Acar

İrfan Acar, karı bereket olarak gördüğünü ve üretime katkısını vurgulayarak şunları söyledi: "Köyde tarımla uğraşıyorum. Memurluktan emekli olduktan sonra günümüzü tamamen tarıma verdik. Ağaç dikiyor, büyütüyoruz. Beş yıldır emek vererek ağaç yetiştiriyoruz. Millet bu karı gördüğü zaman hep ‘soğuk’ diyor, kışın sertliğini görüyor. Ben ise bu karı gördüğümde hoşlanıyorum. Çünkü bu kar bize su olacak; ağaçlarımızı ve toprağımızı besleyecek. Biz zahmeti çekmeden, onun ertesi yılki bereketini göremeyiz. İnsanlar ‘soğuk oldu, donuyoruz, doğal gaz geldi’ diyor. Tamam ama bu kar da yağsın ki biz seneye bunun nasibini yiyelim. Üretelim; ceviz üretelim, badem üretelim, her şeyi üretelim. Ama üretmek için de bu kar lazım. Ben bu soğuğu keşfetmek için bazen doğada geziyorum. Allah nasip ederse, seneyi de görürsek, bir şeyler üretirsek toplumumuz da bu karın bereketinden faydalanır. Dün gece eksi 28’i gördük. Saat 22.00 gibi dışarı çıktım, yarı yolda eve dönerken ellerim dondu. Kendimi bir markete attım, eldiven aldım. Eksi 28 derece gerçekten çok soğuk. Allah var, eve kendimi nasıl attım bilmiyorum. Göletler donuyor. Her ne kadar dayanmak zor olsa da ben soğuğu da seviyorum. Muş’un iklimi çok ağır ama kendimizi koruduğumuz müddetçe güzel günler yaşarız. Önemli olan bu zorluğun da tadını çıkarabilmek".

Çocuklar karın tadını çıkarıyor

Soğuk havaya rağmen parklar çocukların meskeni oldu. Kasım Bozkurt, "Yaz aylarında parklarda, kaydıraklarda oynardık. Şimdi ise kar yağdığı için kızağımızı alıp karın üstünde kayıyoruz. Her ne kadar hava soğuk olsa da karın keyfini çıkarıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte kayıyor, oyunlar oynuyoruz. Karın üstünde oynadıktan sonra ıslanıyoruz. Islak elbiselerle eve gittiğimizde ise annem, ben ıslandım diye bana kızıyor" dedi.

Yetkililer, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğine işaret ediyor; vatandaşlardan tedbirli olmaları ve trafikte dikkatli davranmaları istendi.

