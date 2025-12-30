Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve yaban hayatına destek olmak amacıyla şehrin farklı noktalarına yem ve mama bıraktı.

Uygulamanın ayrıntıları

Ekipler, park ve bahçelere yerleştirilen kedi, köpek ve kuş evlerine yılın 365 günü düzenli olarak yem, mama ve su bırakıyor. Kış şartlarında ise kırsal alanlardaki yaban hayvanlarına yönelik ek destek sağlanıyor.

Belediyeden çağrı

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Doğadaki canlıların yaşam mücadelesine destek sağlamanın hem vicdani hem de çevresel bir sorumluluktur. Vatandaşlarımız da imkanları ölçüsünde doğaya ve sokak hayvanlarına destek olmalılar" denildi.

