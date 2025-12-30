DOLAR
Mudurnu'da karla mücadele: 12 köy yolu ulaşıma açıldı

Mudurnu'da İl Özel İdaresi ekipleri ve vatandaşların desteğiyle, 3 gündür etkili kar sonrası kapanan 12 köy yolu açıldı; kent merkezinde kar 50 cm, yükseklerde 1 m.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:25
Mudurnu'da karla mücadele: 12 köy yolu ulaşıma açıldı

Mudurnu'da karla mücadele aralıksız sürüyor

Kapanan 12 köy yolu ulaşıma açıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 3 gündür etkili olan ve bugün etkisini yitiren kar yağışı sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Mudurnu'da İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yürüttükleri yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gün içinde 12 köy yolu daha ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı.

Karla mücadelede görev alan greyder operatörü Baki Gündüz, ekiplerin çalışma prensibinin 7/24 olduğunu vurgulayarak, "Karla mücadeleye aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Bugün 12 köy yolunu ulaşıma açtık. İnşallah sabaha kadar çalışmalarımız sürecek. O yağsın, biz açacağız" dedi.

Yetkililer, ulaşımın güvenliğini sağlamak için çalışmalara devam edildiğini ve vatandaşların ikazlara uymasını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

