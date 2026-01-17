Genel Sekreter Akkuş, Iğdır İl Özel İdaresi Üretim Tesislerini İnceledi

Genel Sekreter Ferhat Akkuş, Iğdır İl Özel İdaresi'nin asfalt, konkasör, kum yıkama-eleme, beton santrali ve GES tesislerinde üretim, verimlilik ve sürdürülebilirlik incelemeleri yaptı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:53
Genel Sekreter Ferhat Akkuş Iğdır İl Özel İdaresi Üretim Tesislerini İnceledi

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, İl Özel İdaresine ait üretim tesislerinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde tesislerin üretim süreçleri, verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışmaları üzerinde duruldu.

Ziyaret Edilen Tesisler

Genel Sekreter Akkuş, asfalt üretim tesisi başta olmak üzere konkasör tesisi, kum yıkama-eleme tesisi, beton santrali ve GES (Güneş Enerji Sistemleri) tesislerini yerinde inceledi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Saha Değerlendirmesi ve Bilgi Paylaşımı

İncelemelerde Genel Sekreter Akkuş’a, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İbrahim Turan, İşletme ve İştirakler Müdürü Volkan Bingöl ile İnşaat Mühendisi İbrahim Arslantürk eşlik etti. Yetkili birim müdürleri ve teknik personel tarafından tesislerin mevcut durumu, üretim kapasiteleri ve personel yapısına ilişkin detaylı bilgiler sunuldu.

Değerlendirmelerde tesislerin verimliliği, üretim süreçleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları ele alınırken, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması yönünde yapılabilecek iyileştirmeler de tartışıldı.

Sonuç ve Mesaj

Genel Sekreter Akkuş, İl Özel İdaresinin üretim tesislerinin hem altyapı hizmetlerine hem de kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, sahada görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

