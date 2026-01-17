Erdemli'de Halk Plajına Telef Olan Caretta Caretta Vurdu

Mersin Erdemli'de Alata Mahallesi'ndeki Erdemli Halk Plajı'na dalgalarla sürüklenen yetişkin caretta caretta telef halde vurdu; vatandaşlar yetkililere haber verdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:13
Sahilde bulunan ölü deniz kaplumbağası için ekipler bilgilendirildi

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesindeki Erdemli Halk Plajına dalgalarla sürüklenmiş, yetişkin caretta caretta ölü olarak vurdu. Tür, nesli tükenme tehlikesi altında olup ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında bulunuyor.

Sahilde gezintiye çıkan ve balık tutan vatandaşlar, telef olan deniz kaplumbağasını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye gelen ekiplerin, telef olan hayvanı alarak gerekli işlemleri yapacağı bildirildi.

Olayı gören vatandaşlardan Fatih Döner, sahilde gezerken yetişkin bir caretta carettanın telef olduğunu gördüklerini, daha önce büyük balıkların sahile vurduğunu ancak bir carettayı ilk kez gördüğünü söyledi. Döner, ilgili birimlere haber verdiklerini ve ekiplerin gelip inceleme yapacağını ifade etti.

