Bodrum'da Fırtına Uyarısı: 50-75 km/saat Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Bodrum kıyılarında yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum kıyılarında rüzgarın yarın (Pazar) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, (Pazar) aynı günün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi.

Yetkililer, vatandaşların ve deniz ulaşımında çalışanların uyarıya kulak vererek gerekli tedbirleri almasını istedi.

