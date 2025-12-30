DOLAR
İstanbul Anadolu Yakası'nda Yoğun Kar: Çamlıca'da Yollar Beyaza Büründü

İstanbul'da akşam başlayan kar, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu; bir saatte beyaz örtü oluştu ve araçlar yokuşlarda zorlandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 23:43
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde yoğunlaşan yağış, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Detaylar

Yağış akşam saatlerinde başladı ve kısa sürede yoğunlaştı. 1 saat içinde yüksek yerler karla kaplanırken, bazı araçlar yokuşlarda çıkarken zorluk yaşadı.

Görüntüler

Yokuşta güçlük yaşayan araçların ve beyaz örtünün görüntüleri Çamlıca'dan kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

