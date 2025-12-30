İstanbul Anadolu Yakası'nda Yoğun Kar: Çamlıca'da Yollar Beyaza Büründü
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde yoğunlaşan yağış, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.
Detaylar
Yağış akşam saatlerinde başladı ve kısa sürede yoğunlaştı. 1 saat içinde yüksek yerler karla kaplanırken, bazı araçlar yokuşlarda çıkarken zorluk yaşadı.
Görüntüler
Yokuşta güçlük yaşayan araçların ve beyaz örtünün görüntüleri Çamlıca'dan kaydedildi.
